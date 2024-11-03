Sahte ambulans yakalandı

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Geri manevra yaparak otomobile yol veren ambulansın bu anları, bir sokak sakini tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı ve tepki topladı. Görüntülerin ihbar kabul edilmesi üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

23 BİN TL CEZA KESİLDİ

İncelemeler sonucunda, ambulansın ters yönde ilerlediği tespit edildi. Yapılan plaka sorgulamasında ise çakar siren tertibatı ve ambulans logosu bulunan aracın aslında kamyonet olarak kayıtlı olduğu ve izinsiz bir şekilde ambulans görünümü verildiği ortaya çıktı. Kamyonet sürücüsü A.A. gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı. Sürücüye toplam 23 bin 709 TL para cezası kesildi. Ayrıca kamyonet, usulsüz kullanımı nedeniyle 15 gün trafikten men edildi.