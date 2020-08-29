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Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA)
Haber Giriş: 29.08.2020 - 13:15 | Son Güncelleme:

Sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı

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Sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı
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İstanbul'da sahte altınları yarı fiyatına satan Suriye uyruklu 3 şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, sahte altınları yarı fiyatına satan şüphelilerle ilgili ihbar üzerine soruşturma başlattı. Ekipler, yaptığı incelemelerde 3 Suriye uyruklu şüphelinin eşkal ve kimliğini belirledi. Ardından 3 şüpheli dün Avcılar Yeşilkent Mahallesi 406 Sokak üzerinde sahte altınları satmaya çalıştıkları sırada 635 adet sahte altınla yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Mecit M., Hamit M. ve Samir A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Samir A.'nın benzer suçlardan arandığı ortaya çıktı.

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