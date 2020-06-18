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Hürriyet
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Çağlar ÖZTÜRK- Eser PAZARBAŞI/DHA
Haber Giriş: 18.06.2020 - 10:13,Son Güncelleme:

Sahte altın dolandırıcısı suçüstü böyle yakalandı!

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Adana'da kuyumcuların korkulu rüyası haline gelen, sahte altın kolye satmayan çalışan M.E., kuyumcular tarafından yakalandı. DHA ekibi, sahte altın satanlarla ilgili haber çalışması yaptığı sırada, bu anlara tanık oldu. Yakalanınca bağırarak, iş yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, gözaltına alındı.

Koronavirüs salgını sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından evlenmek isteyen çiftler, düğün hazırlıkları yapmaya başladı. Kuyumcular, son yıllarda artan sahte altına karşı da halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı. DHA ekibinin, sahte altına karşı alınması gereken önlemlerle ilgili yaptığı haber çalışması sırasında kuyumcu dükkanına gelen M.E., sahte altın kolye satmak isterken yakalandı.

DAHA ÖNCE DE SAHTE ALTIN SATMIŞ

Dükkan sahibi Bülent Dalyan tarafından satmaya çalıştığı altının sahte olduğu anlaşılınca çalışanların yakaladığı M.E.'nin, daha önce Mersin'de aynı yöntemle 4 kuyumcu dükkanında sahte altın sattığı ortaya çıktı. Kuyumcular arasında kurulan ortak 'WhatsApp' grubunda mağdurların fotoğrafını paylaştığı M.E., yakalandıktan sonra ihbar üzerine dükkana gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. DHA ekibi, M.E.'nin yakalanması ve gözaltına alınmasını görüntüledi. M.E., yakalandığı sırada bağırarak, iş yerinden kaçmaya çalıştı. 

Sahte altın dolandırıcısı suçüstü böyle yakalandı

Sahte altın dolandırıcısı suçüstü böyle yakalandı



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