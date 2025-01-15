Sahte alkol yine can aldı

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Kendisini arayıp ‘Zehirlendik, sen iyi misin?’ diye soran arkadaşlarına ‘Bende bir şey yok’ cevabını veren Memecan, önceki gün evinde tekrar içki içince fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. İçtiği içki nedeniyle zehirlendiği öğrenilen Memecan, hayatını kaybetti.

Başka bir sahte alkol olayı da Başakşehir’de yaşandı. İddiaya göre arkadaşlarından evde üretilen içki alan tekstil işçisi Agajan Başımov (34), pazar günü akşam saatlerinde içki içerken rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Başımov, hastanede hayatını kaybetti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Başımov’un yanı sıra Odil Alimov, Ravshan Sayıtniyozov, Rahmatullah Artikov, Islambek Begov, Roza Kurambaeva ve Erdinç Öksüzce de sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. Sevgili oldukları öğrenilen ve kaçak alkol üretip sattıkları öne sürülen Türkmenistan uyruklu Agazhan Ovezov ile Amangul Douranova, Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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BİR YILDA 48 KİŞİ ÖLDÜ

- İSTANBUL Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, İstanbul’da kaçak içki ve sahte alkol kullanımı nedeniyle 2024 yılında 110 kişinin zehirlendiği, bu kişilerden 48’inin hayatını kaybettiği aktarıldı. Valilik ayrıca kaçak ya da sahte alkol satarak ölüme neden olan, denetimlerle de bu yönde satış yaptığı tespit edilen, satış ve sunum belgesi bulunmayan, açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının iptal edileceğini bildirdi.