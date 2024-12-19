Sahte alkol üretimi yapan 2 kişi tutuklandı

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bursa’da Sahte Alkol üretimine yönelik düzenlenen "ÇENGEL-12" operasyonunda,

5 Bin 740 Şişe Sahte Alkol ele geçirildi.

Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı ve tutuklandı

Vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Osmangazi ve İnegöl ilçelerinde sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen "ÇENGEL-12" operasyonlarında;

5 bin 740 şişe sahte alkol,

450 adet sahte bandrol ve

160 adet sahte karekod etiketi ele geçirildi.



Operasyonu koordine eden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.