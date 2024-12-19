Sahte alkol üretimi yapan 2 kişi tutuklandı

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Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Bursa’da Sahte Alkol üretimine yönelik düzenlenen "ÇENGEL-12" operasyonunda,
5 Bin 740 Şişe Sahte Alkol ele geçirildi.
Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı ve tutuklandı
Vatandaşlarımızın can güvenliği ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Osmangazi ve İnegöl ilçelerinde sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen "ÇENGEL-12" operasyonlarında;
5 bin 740 şişe sahte alkol,
450 adet sahte bandrol ve
160 adet sahte karekod etiketi ele geçirildi.
Operasyonu koordine eden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.