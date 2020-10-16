Sahte alkol can almaya devam ediyor! İzmir ve Kırıkkale'den acı haber

İzmir'de, emekli olduğu öğrenilen Ali Gedik, yaklaşık 1 hafta önce Beydağ ilçesindeki evinde sahte içki kullandı. Gedik, bir süre sonra görme kaybı ve mide bulantısı şikayeti ile Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Gedik, daha sonra Konak ilçesine bağlı Kahramanlar Mahallesi'nde bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Ali Gedik, tedavi gördüğü hastanede bugün saat 18.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Gedik'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Gedik'in ölümüyle birlikte sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı İzmir'de 23'e yükseldi.

KIRIKKALE'DE 2. ÖLÜM

Vize ilçesinde balıkçılık yapan Saner Tolukan, iddiaya göre dün akşam saatlerinde 2 arkadaşıyla birlikte alkol aldı. İddiaya göre, el yapımı sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan 3 kişi, yakınlarınca Vize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan Tolukan ve bir arkadaşı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Devlet Hastanesi'ne biri de Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Sahte alkolden zehirlendikleri belirlenen 3 kişiden durumu ağır olan Soner Tolukan, bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Diğer 2 arkadaşının ise hastanelerde tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının ağır olduğu bildirildi.



Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hayatını kaybeden Derya Altan'ın ardından Soner Tolukan, Kırklareli'de sahte içkiden ölen ikinci kişi oldu.