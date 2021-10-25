Sahte 50 TL isyanı

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KKTC’de Karpaz yarımadasında sahil köyü Kaplıca’da yaşayan Trabzon Çaykara kökenli Ahmet ve Arzu Dursun çifti, geçen cuma oğulları Ogün’ün evlendirdi. Ogün Dursun, Meltem Semiz’le İskele Belediyesi düğün salonunda dünyaevine girdi. Baba Ahmet Dursun sosyal medya hesabından gelen konuklardan birinin zarf içinde verdiği 5 adet 50 liranın sahte çıktığını duyurdu. Paraların fotoğrafını yayınlayan Ahmet Dursun, “Düğünümüze gelip sahte para takanlar size de teşekkürler! Zahmet edip geldiniz ya” notu düştü. Şaşkınlık içinde kalan aile yakınları, sahte para paylaşımına büyük tepki gösterdi. Çiçek Özçelik Özhamit, kızının görümcesinin düğününde de sahte para ve zarf içinde monopoly oyun parası çıktığını yazdı, “Sahte para kadar sahte insan çok piyasada” diye tepki gösterdi.

POS CİHAZI ÖNERDİLER

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Bir başka yakınları Rasim Koç sahte para takan davetliye, “Gelmesen çok daha makbule geçerdi” serzenişinde bulundu. Mehmet Gökmen ise, “Neyse ki 50 TL. Ya altın olsaydı” yorumunda bulundu. Damadın amcası, “Belki de sahte olduğunu bilmeden zarfa koymuşlardır” yorumlarına, “Bilerek yaptılar, açık paralar sahte değil, zarfa koymuşlar” dedi. Rabia Özcömert, POS makinası kullanılmasını tavsiye etti. Düğünde sahte para KKTC medyasında da geniş yer buldu.