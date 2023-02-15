‘Sahra’da yoğun bakım

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Hatay Devlet Hastanesi’nin bahçesine kurulan sahra hastanesine yeni üniteler ekleniyor. 21 acil müdahale çadırının bulunduğu hastaneye yoğun bakım ünitesi ve ameliyathane de eklendi. Enkazdan çıkarılan yaralılar veya hasta depremzedeler şimdiye kadar civar illerdeki hastanelere sevk ediliyordu. Depremde yaralananların dışında özellikle ağır sağlık problemleri olan diğer hastaların da acil müdahale ve yoğun bakıma ihtiyaçları oluyordu. Ameliyatlar için de diğer illere sevk yapılıyordu. Yeni ünitelerle bu ihtiyaçların bir bölümü daha karşılanmış olacak.

YILMADAN, YORULMADAN

Bu servislerde İstanbul ve diğer şehirlerden gelen

uzman doktorlar ve sağlık personeli görevli. Vardiyalar halinde nöbetleşe çalışıyorlar. Hepsi soğukkanlı ve kararlı. Hiçbir eksiklik veya aksaklıktan yılacak gibi görünmüyorlar. Depremin ağır yaralarını sarmaya gece-gündüz devam ediyorlar.

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HER ALANDAN UZMAN VAR

Sahra hastanesinde ortopedi, kadın doğum, kardiyoloji, kalp-damar cerrahisi dahil neredeyse her alanda uzmanlar var. Asistandan profesöre kadar her seviyede doktor sağlık hizmetlerini yürütüyor. Ambulanslar buraya yaralı taşımaya devam ediyor.