Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

‘Sahra’da yoğun bakım

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Sahra Hastanesi#Yoğun Bakım Ünitesi
‘Sahra’da yoğun bakım
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 07:00

Hatay’daki sahra hastanesine yoğun bakım ünitesi ve ameliyathane kuruldu. Daha önce durumu ağır olan ve başka illere sevk edilen hastalar şimdi burada tedavi edilebilecekler. 

Haberin Devamı

Hatay Devlet Hastanesi’nin bahçesine kurulan sahra hastanesine yeni üniteler ekleniyor. 21 acil müdahale çadırının bulunduğu hastaneye yoğun bakım ünitesi ve ameliyathane de eklendi. Enkazdan çıkarılan yaralılar veya hasta depremzedeler şimdiye kadar civar illerdeki hastanelere sevk ediliyordu. Depremde yaralananların dışında özellikle ağır sağlık problemleri olan diğer hastaların da acil müdahale ve yoğun bakıma ihtiyaçları oluyordu. Ameliyatlar için de diğer illere sevk yapılıyordu. Yeni ünitelerle bu ihtiyaçların bir bölümü daha karşılanmış olacak.

YILMADAN, YORULMADAN

Bu servislerde İstanbul ve diğer şehirlerden gelen
uzman doktorlar ve sağlık personeli görevli. Vardiyalar halinde nöbetleşe çalışıyorlar. Hepsi soğukkanlı ve kararlı. Hiçbir eksiklik veya aksaklıktan yılacak gibi görünmüyorlar. Depremin ağır yaralarını sarmaya gece-gündüz devam ediyorlar.

Haberin Devamı

HER ALANDAN UZMAN VAR

Sahra hastanesinde ortopedi, kadın doğum, kardiyoloji, kalp-damar cerrahisi dahil neredeyse her alanda uzmanlar var. Asistandan profesöre kadar her seviyede doktor sağlık hizmetlerini yürütüyor. Ambulanslar buraya yaralı taşımaya devam ediyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Sahra Hastanesi#Yoğun Bakım Ünitesi

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Türkiyeyi sarsan felakette onuncu gün: Depremde can kaybı 35 bin 418... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan felakette onuncu gün: Depremde can kaybı 35 bin 418... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
İki günde 4ün üzerinde üç sarsıntı yaşandı... Uzmanların dikkat çektiği Malatya Fayında son durum ne En son deprem 2600-2700 yıl önce meydana geldi

İki günde 4'ün üzerinde üç sarsıntı yaşandı... Uzmanların dikkat çektiği Malatya Fayı'nda son durum ne? 'En son deprem 2600-2700 yıl önce meydana geldi'

#Kahramanmaraş Depremi
10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı Testler nasıl yaptırılır İlk nereye başvurulmalı

10 SORU 10 YANIT | Oturulan evler depreme ne kadar dayanıklı? Testler nasıl yaptırılır? İlk nereye başvurulmalı?

#Deprem