Sahra sıcakları kapıya dayandı

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Avrupa, son yılların en güçlü sıcak hava dalgalarından biriyle karşı karşıya. Fransa’dan İspanya’ya, Almanya’dan İngiltere’ye kadar geniş bir coğrafyada sıcaklıkların tehlikeli seviyelere ulaşması beklenirken, bazı meteorolojik değerlendirmelerde bu olayın ‘son 500 yılın en güçlü sıcak hava dalgalarından biri’ olabileceği yönündeki iddialar gündeme geldi. Etkisini artırması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle birçok ülke peş peşe alarm durumuna geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemir, Avrupa’da artan sıcaklıklar sonrası Türkiye’de de önümüzdeki bir hafta boyunca sıcaklıkların özellikle iç ve batı kesimlerde 2-3 derece artacağını belirterek Hürriyet’e şunları söyledi:

‘HİSSEDİLEN FAZLA OLACAK’

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“Bir hafta bu şekilde gidecek. Şu anda bir haftalık tahminlerde Türkiye için risk görmüyoruz. Türkiye’nin alışık olduğu normal sıcaklıklar. Avrupa uzun yıllar ortalamaların üzerinde sıcaklıklar yaşıyor. Türkiye’de rekor kırılması gibi bir durum önümüzdeki bir haftada söz konusu değil.

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Şu anda Türkiye’nin en yüksek hava sıcaklığı Şanlıurfa 40 derece. İstanbul bugün 30, cuma 31. Ankara bugün 31, cuma 32. İzmir ise bugün 36, cuma 37 derece olacak ama kıyı bölgelerinde hissedilen çok daha fazla olacak.

Bu nedenle vatandaşları dikkatli olmaya davet ediyorum. Örneğin öğle saatlerinde yani 12.00-16.00 arasında özellikle yaşlı, çocuk ya da kronik hastalığı olanların güneşe maruz kalacak şekilde dışarı çıkılmamasını istiyoruz. Çıkmak zorunda olanlar ise mutlaka, şemsiye şapka kullanmalı.”

‘EN AZ 15 GÜN ETKİLİ’

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş ise son yıllarda bir çok kez yaşandığı gibi Batı Avrupa ve Türkiye’de erken yaz sıcak hava dalgası yaşandığını belirterek şunları söyledi:

“Yaklaşık son 5 günlük dönemde bir kez daha Batı Avrupa’da şiddetle bir sıcak hava dalgası etkili olmaya başladı. Kuzey Afrika’dan (Sahra sıcak hava dalgası) İngiltere’ye kadar geniş bir coğrafyada etkili olmasını sağlayan hava sistemi ‘Omega blokajı’ yüksek basınç sistemi ile bağlantılı. Aynı sistem, büyük olasılıkla yarından başlayarak Türkiye’nin batısında, güney bölgelerde ve iç bölgelerde normalin üzerine çıkmasına neden olacaktır. Yani 2-3 derece daha sıcak olacak. Batı Avrupa’daki kadar kuvvetli değil ama Türkiye’de de artış olacak. Önümüzdeki en az 15 günlük dönemde hava sıcaklıklarının normalden daha sıcak olmasını bekleyebiliriz.”

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BATI AVRUPA ALARMDA

BATI Avrupa, son yılların en şiddetli ve ölümcül sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Rekor seviyelere ulaşan hava sıcaklıkları kıta genelinde yaşamı felç etti.

FRANSA: 80 yılın en sıcak günlerini yaşayan ülkede, güneybatıdaki Pissos kasabasında sıcaklık 44.3 dereceye ulaştı. Sıcaklıktan kaçmak isteyen en az 48 kişi boğulurken, iki çocuk ise araç içinde mahsur kalarak hayatını kaybetti.

İTALYA: 17 şehir için en yüksek seviyeli ‘kırmızı alarm’ verildi. Sıcaklığın önümüzdeki pazar ve pazartesi günleri arasında zirve yapacağı, hissedilen sıcaklığın 45 dereceye çıkabileceği duyuruldu. İtalya’da bir haftadır etkili olan Afrika kaynaklı sıcaklıklar nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

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İNGİLTERE: Tarihinin en sıcak haziran gününü yaşayan ülkede, ulusal meteoroloji ofisi tarihindeki ikinci ‘aşırı sıcak hava’ uyarısını yayınladı. Yüzlerce okul kapılarını kapatırken, demiryolu işletmecileri hız kısıtlamaları nedeniyle yalnızca zorunlu seyahatler dışında yolculuk yapılmamasını tavsiye etti.

İSPANYA: Haftasonundan bu yana 40 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle iki yaşlı vatandaş sıcak çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Ülkede sıcaklıklar dün itibarıyla hafifleme eğilimine girdi.

Sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde Doğu Avrupa’ya doğru yayılması bekleniyor.