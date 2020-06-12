Sahra isminin anlamı nedir? Sahra ne demek

Kökeni Arapçadan gelen Sahra isim ile beraber sözlük anlamı olarak da büyük öneme sahiptir. Güzel bir anlamı ile beraber önemli değere sahip kız isimleri arasında geliyor. Türkçe karşılığı olarak ise, ‘Kır, ova ve çöl’ anlamları üzerinden ele alınmaktadır.

Sahra İsminin Anlamı

Özellikle Sahra Çölü üzerinden dünya çapında meşhur olan bu çöl ile beraber, kelime olarak da fazlaca ele alınmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere Türkçe karşılığı olarak, ‘çöl, kır veya ova’ biçiminde ifade ediliyor. Özellikle okunuşu ve telaffuzu üzerinden kız çocukları adına en hoş isimlerden biridir.

Sahra ismi aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Bu güzel isim etkileyici anlamı ile beraber kız çocukları için günümüzde oldukça fazla değerlendiriliyor. Aynı zamanda sözcük anlamı üzerinden de sahra kelimesi, Arapçada olduğu gibi Türkiye'de de yaygın ele alınmaktadır. Tek başına bir isim olarak kullanılabileceği gibi aynı zamanda farklı isimlerle bir araya getirmek mümkün. Kız çocukları için uyumlu bir bütünlük yakalanabilir.

Dünyaca ünlü Sahra Çölü üzerinden bilinen Sahra kelimesi, Arapça ile beraber Türkçede de kız çocukları adına kullanılmaktadır. Eğer değişik, farklı ve özel bir isim arıyorsanız sahra ismini listeye ekleyebilirsiniz.