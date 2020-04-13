Sahra hastanesi nedir? İstanbul'da sahra hastanesi nerede kuruluyor?

Sağlık Bakanlığınca, virüsün Türkiye'ye girişini önlemek için kara hudut kapılarına sahra hastaneleri kuruldu. Kara hudut kapılarından gelen Türk vatandaşları sahra hastanelerinde gözlem altında tutuldu. Corona virüsü ile mücadele kapsamında İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 2 sahra hastanesi inşa edileceği açıklandı. Peki, sahra hastanesi nedir? İstanbul'da sahra hastanesi nerede kurulacak?

SAHRA HASTANESİ NEDİR?

Sahra hastaneleri felâket mağdurlarına güvenli sağlık hizmetleri sunmak için önceden belirlenmiş, güvenli bölgelerde hastaların tedavisini sürdürmek amacıyla afetlerden sonra kurulan geçici hastanelerdir.Bu terim çoğunlukla askeri durumlara atıfla kullanılır, ancak felaket zamanlarında da kullanılabilir.

İSTANBUL'DA SAHRA HASTANESİ NEREDE KURULACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı ‘İstanbul'a 2 yeni salgın hastanesi kurulacak' açıklamasının ardından Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda çalışmalar başladı. Kurulacak hastanelerin 45 gün içerisinde bitmesi planlanıyor.

KOCAELİ'NDE SAHRA HASTANESİ

Sağlık Bakanlığı uhdesinde, ağırlıklı olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı almış hastalara hizmet verilmek üzere Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanındaki eski asker hastanesinin olduğu alana sahra hastanesi kurulacak.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı hizmet sunacak tek katlı 250 yatak kapasiteli sahra hastanesinde, istenildiğinde tüm yataklar yoğun bakım standartlarına dönüştürebilme özelliğine sahip olacak.

Yaklaşık 15 bin metrekare alanda kurulacak hastanede 50 doktor, 100 hemşire ve 150 sağlık personelinin görevlendirilmesi bekleniyor.

Yapımına 5 gün önce başlanan sahra hastanesinin 45 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Öte yandan, 1 Nisan'dan bu yana Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Halk Sağlığı Laboratuvarlarında günlük yaklaşık 1500 hastaya Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.