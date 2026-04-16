Sahra çölü üzerinden geliyor: Marmara Bölgesi'nden Türkiye'nin diğer şehirlerine gidecek | Yarın başlıyor: 36 ilde sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, belirli bölgelerde sağanak yağış, toz taşınımı ve çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞLAR KAPIDA

Öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’in yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkisinde kısa süreli ve yerel sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Cuma günü itibariyle ise yağışlı bir hava sisteminin yurda giriş yapacağı belirtilirken hafta sonuna kadar etkisi sürecek.

Özellikle iç ve batı kesimlerde yarın başlayacak olan yağışlı sistemin, Cumartesi günü daha da genişleyerek neredeyse tüm bölgelere yayılması bekleniyor. Hafta sonu planı yapacak vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı tedbirli olmaları istenirken, yağışlı havanın yeni haftanın ilk günlerinde de bazı bölgelerde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Cuma günü yağış beklenen iller arasında; İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Bolu, Karabük, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Konya, Karaman, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa.

Yurdun güney kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Muğla illeri için toz taşınımı uyarısı verildi.

Sahra Çölü üzerinden gelerek İstanbul’u etkisi altına alan çöl tozu taşınımı, iki gün boyunca bölgede kalmaya devam edecek. Rüzgar akımlarıyla binlerce kilometre taşınabilen bu doğal meteorolojik süreç, atmosferin farklı seviyelerinde yoğunluk göstererek cuma gününden itibaren Marmara Bölgesi’nden ayrılıp Türkiye’nin geneline yayılacak.

Özellikle gün doğumu ve gün batımı saatlerinde gökyüzünde belirgin sarı, turuncu ve kızıl tonların hakim olmasına neden olan bu durum, havada asılı kalan partiküller nedeniyle görüş mesafesini de etkileyebilir.

Uzmanlar Sahra üzerinden Türkiye'ye ulaşan çöl tozunun özellikle İç Anadolu ve Ege Bölgesi'nin iç kesimleri ile Akdeniz Bölgesi'nde daha etkili olacağını söyledi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında 16.04.2026 Perşembe günü gece saatlerine kadar yer yer etkili olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bu gece saatlerinde zamanla güney kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece saatlerinde zamanla batısı çok bulutlu

BURDUR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri kısa süreli-yerel sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Çankırı ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu