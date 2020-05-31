Sahra Çölü nerede ve hangi kıtada? Sahra Çölünün sıcaklık, iklim, canlıları ve bitki örtüsü bilgileri

9 milyon kilometrekare büyüklüğüne sahip olan Sahra Çölü, en sıcak çöl olarak bilinmektedir. Yaklaşık olarak 2,5 milyon yaşında olduğu tespit edilen çöl, yüzölçümü açısından Amerika Birleşik Devletleri'ni kapsayacak boyutlara sahiptir. Dünyanın en bilindik ve meşhur çöllerinden biri olarak öne çıkıyor.

Sahra Çölü Nerede?

Sahra Çölü Afrika'da bulunan ve en meşhur çöldür. Atlas okyanusunun kıyılarından başlamak suretiyle Kızıldeniz kıyılarına kadar uzanan bir büyüklüğe sahip olduğunu dile getirmek mümkün.

Sahra Çölü Hangi Kıtada?

Afrika Kıtası'nda yer alan Sahra Çölü Atlas Okyanus'u ile beraber Kızıldeniz arasında yer almaktadır. Afrika kıtasının ortasında bulunması ile beraber kıtayı ikiye bölecek kadar büyüklüğe sahip olduğunu söylemek mümkün.

Sahra Çölü'nün Sıcaklığı

Sahra Çölü dünyanın en sıcak Çölü olarak bilinmektedir. Yıllık ortalama sıcaklığı 18 santigrat derece olan çöl, iç kısımlarda 5 santigrat derece daha azdır. Güneşin tepede olduğu dönemde kavurucu sıcak ile beraber durması mümkün olmayan bir sıcaklığa ulaşmaktadır.

Sahra Çölü'nün İklimi

Yılın büyük bir çoğunluğunda sıcak iklime sahip olan Sahra Çölü, özellikle yüksek dağlara sahip olan bölgelerinde konaklama imkanı verecek bir serinlik yaratmaktadır. Zira uzunlukları 3265 metreye kadar uzanan dağların bulunduğunu söylemek mümkün. Yaşanan sıcaklık ile beraber bazı zamanlar 10 yıl boyunca hiç yağışın yaşanmadığı bir dönem de ortaya çıkabilmektedir.

Sahra Çölü'nün Canlıları

Çok yüksek sıcaklıklara rağmen Sahra Çölü’nde dayanan ve yaşayan pek çok canlı bulunmaktadır.

- Addaks Antilopları,

- Tek hörgüçlü develer,

- Dorkas Ceylanları,

- Çöl tilkileri,

- Gübre böcekleri,

Sahra Çölü Bitki Örtüsü

Kurak bir bitki örtüsüne sahip olan Sahra Çölü, yaşanan bazı yağışlar ile beraber küçülen tohumlar üzerinden bazı kısımları yeşillikler oluşturabilmektedir. Özellikle topraktaki zengin mineral ile beraber kök salıp çiçek açan bitki örtüsü bulunuyor.