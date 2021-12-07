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Sahnedeki mucize

#Neslihan Köse#Bitkisel Hayat #Türk Sanat Müziği Korosu
Sahnedeki mucize

20 yıl önce bitkisel hayata giren ve kayıtlara ölü olarak geçen Neslihan Köse, annesi Hale Kabacaoğlu’nun çabalarıyla gördüğü tedaviler sonrası hayata yeniden tutundu. Neslihan, sosyalleşmek için gittiği Türk sanat müziği korosu ile birlikte ilk solo konseri için sahne aldı.

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Üroloji uzmanı Ahmet Köse ile radyoloji uzmanı Hale Kabacaoğlu’nun tek çocukları olan Neslihan Köse (39), 19 yaşında olduğu 2001 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 2’nci sınıfta okurken yılbaşı tatili için Bursa’da yaşayan ailesinin yanına gelmişti. Duş almak için banyoya giren Neslihan, karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle komaya girmişti. Çekilen MR’ında tıpta atrofi diye tanımlanan beyin hücrelerinin tamamına yakınının ölü olduğu görülmüştü. Kızına ölümü yakıştıramayan Hale Kabacaoğlu, eşinden boşanıp mesleğine ara vererek kızı için mücadele etti. Bitkisel hayattaki çocuğuna, Mozart’ın parçalarını dinletip kitap okudu, hikâyeler anlattı. 

HAFIZASI SİLİNDİ

Neslihan aylar sonra, hafızası silinmiş olarak gözlerini açtı, uzun süren tedavinin ardından da taburcu edildi. Hale Kabacaoğlu, kızını yeni doğan bir bebek gibi 3 sene boyunca altını bezledi, ardından da yemek yeme ve tuvaletini giderme gibi temel eğitimler verdi. Fitoterapi, apiterapi, hirudoterapi, bioenerji ve 2 kez kök hücre nakli yaptırdı. Sağlığına kavuşması için, Brezilya, Avusturya, Güney Kore’ye götürdü. Verdiği eğitim ve yaptığı tekrarlarla, Neslihan’a okuma ve yazmayı hatırlattı. Havlu, diş macunu, lavabo, ayna gibi materyallerin üzerine yazılan yazılarla Neslihan’ın bu objelere, hatırlatma ihtiyacı duymadan ulaşmasını sağladı.

GÖZÜNDE IŞIK YOKTU

2001 yılında Neslihan’ı banyodan ölü çıkardığını belirten Hale Kabacaoğlu, kızının gözbebeklerinde 15 gün ışık refleksi dahi olmadığını, kayıtlara da ölü olarak geçtiğini ifade etti. O günden bugüne bir an olsun kızından ümidini kesmediğini belirten Kabacaoğlu, Bursa’da engellilere eğitim veren özel bir okulda eğitim gören Neslihan’ın, sosyalleşmesi için 2 ay önce Türk sanat müziği korosuna başladığını söyledi.

'ÇOK MUTLUYUM'

Aşk Efza Türk Sanat Müziği Korosu’nda eğitim almaya başlayan Neslihan, hem solo hem koro konserle ilk sahne deneyimini de yaşadı. Gökdere Kültür Merkezi’nde önceki akşamki konserde, koro ile birlikte yaklaşık 1 saat sahnede kalan Neslihan, ‘Yıldızların Altında’ isimli şarkıyı da solo olarak seslendirdi. İlk sahne deneyimini başarıyla atlatan Neslihan Köse, “Çok mutluyum, çok heyecanlıydım. Son derece keyif aldım. Ben bu kadar başarı elde edemezdim. Annemin ve Rüştü Hocam’ın sayesinde oldu” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi. 

'SEVİNCİMDEN AĞLADIM'

Kızını sahnede gören Hale Kabacaoğlu duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Neslihan mezardan çıkartılmış bir çocuktu. Bu seviyeye geldiği için gururluyum, çok mutluyum. Beyinde her şey silindikten sonra, anlık bellek, yakın hafıza, uzak hafıza, hiçbir şey kalmadı. Bir tek şarkılar vardı. Onlar duruyordu. Eskiler olduğu gibi, yeni kayıt da alıyordu. Belki buradan da bir kazancım olur diye bunun üzerine gitmek istedim. Yaklaşık 2 aylık bir süreç sonucunda bugün konser verdik. Çok mutluyum, yavrumu o sahnede gördüm diye sevincimden ağladım. Çok güzel bir performans sergiledi. İnşallah devam edecek.”

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#Neslihan Köse#Bitkisel Hayat #Türk Sanat Müziği Korosu

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