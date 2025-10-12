Sahnede kalp krizi geçiren sanatçı Yüksel Kader hayatını kaybetti

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 01:30

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bir akrabasının düğününde şarkı söyleyen yöresel sanatçı Yüksel Kader (47), sahnede kalp krizi geçirdi. Bir anda yere yığılan Kader, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Giresun’da yaşayan yöresel sanatçı Yüksel Kader, akrabasının düğününe katılmak üzere Bursa’nın Gemlik ilçesine geldi. İddiaya göre düğün sırasında gelin ve damada jest yapmak için sahneye çıkan şarkıcı Kader, şarkı söylediği sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Davetlilerin şaşkın bakışları arasında yere düşen Kader’e ilk müdahale salondakiler tarafından yapıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan sanatçı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yüksel Kader, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

