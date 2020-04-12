Şahit Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Şahidin Eş Anlamlısı

Şahit kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre eş anlamlısı ‘tanık’ şekilde karşımıza çıkıyor. Bu konuda hem şahit kelimesi hem de tanık sözcüğünün aynı anlam üzerinden değerlendirildiğini söylemek mümkün.

Şahidin Eş Anlamlısı

Şahit kelimesinin eş anlamlısı olarak Türkçe içerisinde ‘tanık’ sözcüğünü değerlendirebilirsiniz. Özellikle hem şahit hem de tanık kelimesi eşit şekilde gündelik yaşamda kullanılan kelimelerdir. Amaca uygun olarak yasal bir prosedür kapsamında kullanabilir ya da gün içerisinde farklı zamanlarda ele alınabilir.

Peki, şahit kelimesinin anlamı nedir? Şahit ‘herhangi bir duruma tanıklık etmiş, görmüş ve onu anlatabilecek kişiler’ şeklinde dile getirilmektedir. Özellikle mahkemelerde olayı anlatan kişiler için şahit ya da tanık denmektedir. Yazılışları farklı olsa dahi aynı anlam üzerinden her iki kelimeyi de Türkçede cümle içerisinde kullanmak mümkün. Aynı zamanda tek başına da değerlendirilebilir.