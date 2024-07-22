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Sahipsiz sokak köpeği düzenlemesi: Ötanazi yasadan çıkıyor

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#Sokak Hayvanları#Ötanazi#Kanun Teklifi
Sahipsiz sokak köpeği düzenlemesi: Ötanazi yasadan çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 17:36

AK Parti Kaynakları, sahipsiz sokak köpeği kanun düzenlemesinden ötanazi kelimesinin çıkarıldığını açıkladı. Bunun yerine; veterinerlik hizmetleri kanunun 9. maddesi 3. fıkrasında yer alan hükümler uygulanır hükmü ekleniyor.

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Sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifi görüşmeleri devam ederken AK Parti Kaynakları, ötanazi kelimesinin yasadan çıkarıldığını açıkladı. Konuyla ilgili bilgi aktaran CNN TÜRK Muhabiri Ece Altuğ, şu ifadeleri kullandı:

Bugün komisyon görüşmeleri 2. kez devam ediyor. Aslında çok tartışılan bir madde vardı. Ötanazi kelimesi tekliften çıkarılacak. Bunun yerine veterinerlik hizmetleri kanunun 9. maddesi 3. fıkrasında yer alan hükümler uygulanır hükmü ekleniyor.

Bu hüküm, "hayvanları ötanazi yapmak yasaktır" deniyor ancak hayvanları acı ve ısdırap çektiren, iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı hastalıklarının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla insan sağlığı konusunda risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumda veteriner hekim tarafından ötanazi yapılmasına karar verilebilir ifadesi yer alıyor. Ötanazi işlemi, veteriner hekim ve ya veteriner hekim gözetiminde yapılır deniyor bu maddede.

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#Sokak Hayvanları#Ötanazi#Kanun Teklifi

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