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Sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı! Dehşet anı kamerada

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#Yalova#Köpek#Polis
Sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı Dehşet anı kamerada
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 17:13

Yalova'da bakkala giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Halit Hamo ağır yaralandı. Köpekleri çocuktan uzaklaştıran Uğur Akbulut, 'Çocuğu sallayınca ayakları fark ettik ve müdahale ettik. Normalde görülmesi zor yer ama görebilmemiz Allah'ın takdiri diyorum. Zor nefes alıyordu. Ağlamaya çalışıyordu ama ağlayamıyordu.' şeklinde konuştu.

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Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yuva Sokağı'ndaki evinden, ailesinden aldığı harçlıkla bakkala gitmek için çıkan Halit Hamo'ya sahipsiz köpekler saldırdı.

Köpeklerin sokaktan boş arsaya kadar sürüklediği yaralı çocuk, ağabeyiyle işe giden Uğur Akbulut tarafından fark edildi. Sahipsiz köpekler, Akbulut tarafından uzaklaştırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 5 yaşındaki ağır yaralı çocuk, daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi.

Sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı Dehşet anı kamerada

KÖPEKLER ETRAFINI SARDI

Bu arada Hamo'ya saldıran sahipsiz köpeklerin çocuğun etrafında görüldüğü anlar da araç içi kamerasına yansıdı.

Sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı Dehşet anı kamerada

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Köpekleri çocuktan uzaklaştıran Akbulut, gazetecilere, bir alt sokakta oturduğunu ve ağabeyinin aracıyla geçtikleri sırada birkaç köpeği fark ettiğini söyledi.

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DEHŞET ANINI ANLATTI

Köpeklerden birinin arsa içerisinde, ağızında ilk başta poşet olduğunu zannettiği çocuğu salladığını görünce hemen araçtan indiğini anlatan Akbulut, şöyle konuştu:

"Çocuğu sallayınca ayakları fark ettik ve müdahale ettik. Normalde görülmesi zor yer ama görebilmemiz Allah'ın takdiri diyorum. İnşallah iyileşecek diye ümit ediyoruz. Bunlar mahalleye ait köpekler değil. 4-5 köpekti.

Sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı Dehşet anı kamerada

Çeteleşmiş köpekler normalde buralarda görülen bir şey değil. Araçtan indiğimde kimse yoktu. Köpekleri kovaladık. Sonra 112'yi aradık. Çocuk yerden kalkmaya çalışıyordu. Boynunda 5-6 yarası vardı. Zor nefes alıyordu. Ağlamaya çalışıyordu ama ağlayamıyordu."

DURUMU CİDDİ

Yaralı çocuğun amcası Rahmi Hamo ise olayı komşularından öğrendiklerini ve geldiklerinde ağabeyinin oğlunu yerde yaralı gördüğünü belirterek, doktorların yeğenin durumunun ciddi olduğunu söylediklerini ifade etti.

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#Yalova#Köpek#Polis

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