Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Sahipsiz Köpekler#Kaza
Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2025 10:56

İzmir'de sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fidan Deveci (55), 17 Ağustos'ta İzmir'in Menderes Belediyesi sınırları içerisindeki Oğlananası Mahallesi'nde yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Bu sırada S.K. (38) idaresindeki 48 GT 939 plakalı otomobil, köpeklerden kaçmaya çalışan Deveci'ye çarptı.

Yaralanan Deveci, bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Deveci, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili otomobilin sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

