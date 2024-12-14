Sahipsiz hayvanlara beklenen yönetmelik

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-Yönetmelikle yerel yönetimler, sahipsiz köpekleri toplamakla, bakımevine alınan köpeklerden, insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlara kanun hükümlerini uygulamakla ve uygun hayvanların sahiplendirme işlemlerini yapmakla görevlendirildi. Ötanazi de yerel yönetimlerin uygulayabileceği bir yöntem olacak. Ötanazi en az acı veren ilaçlarla, veteriner hekim tarafından yapılacak. Toplatılırken ölen hayvanlar derin çukurlara kireç ile gömülecek.

ÖZEL YAKALAMA EKİBİ

-Yerel yönetimler sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması için ihtiyacı karşılayacak bir toplama ekibi kuracak. Uyuşturucu tüfek veya üfleme aparatı uygulamaları ile yakalama veteriner hekim koordinasyonu altında yapılacak. Hayvan bakımevlerine getirilen hayvanların mikroçip kontrolleri yapılacak ve sahipli olduğu tespit edilenler yirmi dört saat içerisinde il veya ilçe tarım ve orman müdürlüğüne bildirilecek.

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BAKIMEVLERİ GÜNEŞ ALACAK

-Hayvan bakımevinde birimler güneş alacak şekilde düzenlenecek. Hayvan sayısıyla orantılı açık veya korunaklı kapalı alanlar kurulacak, altı aylığa kadar yavrular ve küçük ırk köpekler için hayvan başına 8 m2, büyük ırk köpekler için 10 m2 asgari alan sağlanacak. Sahipsiz hayvanların beslenmesi amacıyla, bölgedeki resmi kurum yemekhanesi, otel, konut, lokanta, işyeri, fabrika ve benzeri işletmelerden, sahiplerinin izin vermesiyle kalan yemekleri toplayacak.

KEDİ KÖPEĞİNİ KAYBEDENLER DİKKAT

-Denetim sonunda, kanuna aykırı hareket eden veya bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal ettiği ya da onlara ağrı, acı veya zarar verdiği tespit edilen kişilerin hayvanlarına el konacak. Sahiplendiği kedi ve köpeğini terk ettiği için idari yaptırım uygulananlar, bir yılda birden fazla kedi veya köpeğini kaybedenler veya birden fazla kez kaybedenler üç yıl hayvan sahiplenemeyecek.

CHP: YASADAN BİLE KÖTÜ

-CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ise yaptığı yazılı açıklama ile yönetmeliğe, “Belediyelere, hatta belediye meclislerine geniş yetkiler tanınarak sorumluluk tamamen yerel yönetimlere devredilmek isteniyor. Ortada yasadan bile kötü bir yönetmelik var. Bu bir vahşet yetkilendirmesidir” tepkisini gösterdi.