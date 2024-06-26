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Sahipsiz hayvanlar düzenlemesinde yeni gelişme... AK Partili Bahadır Yenişehirlioğlu açıkladı

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#AK PARTİ#TBMM#ANKARA
Sahipsiz hayvanlar düzenlemesinde yeni gelişme... AK Partili Bahadır Yenişehirlioğlu açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 13:39

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme kapsamında yürüttüğü çalışmaları tamamladığını belirterek, "Şimdi Cumhurbaşkanımıza tevdi edeceğim ve açıklamalarımı yapacağım, kanaatlerimi söyleyeceğim. Onun neticesinde Cumhurbaşkanımızdan sonra Komisyona gelecek" dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeye ilişkin sorusunu cevapladı. Çalışmaları tamamladığını belirten Yenişehirlioğlu, "Bütün paydaşlarla çalışmalarımı tamamladım. Bunların içerisinde akademisyenler, gazeteciler, toplum önderleri, mağdur aileler, sanatçılar, üniversiteler, Türkiye'de ve yurt dışında ders veren hocalarımız var. Ciddi manada bir veri topladım. Şimdiye kadar yapılmamış bir çalışma bu.

Bunun tamamını hem Komisyon Başkanımıza hem Grup Başkanımıza tevdi ettim. Şimdi Cumhurbaşkanımıza tevdi edeceğim ve açıklamalarımı yapacağım, kanaatlerimi söyleyeceğim. Onun neticesinde Cumhurbaşkanımızdan sonra Komisyona gelecek. Bu ne zaman olur? Yakın zamanda diyelim" şeklinde konuştu.

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Düzenlemenin TBMM Genel Kurulu tatile girmeden önce yetişip yetişmeyeceği sorusu üzerine Yenişehirlioğlu "Konuşuyoruz. Henüz kesinleşmedi" dedi.

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#AK PARTİ#TBMM#ANKARA

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