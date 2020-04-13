MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSahipsiz canlara can oldu
GeriGündem Sahipsiz canlara can oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ayşegül USTA / İSTANBUL
Haber Giriş: 13.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Sahipsiz canlara can oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sahipsiz canlara can oldu
Abone Olgoogle-news

Yasemin Topoğlu, her gün maskesini, eldivenini takarak sokakların boş olduğu akşam saatlerinde hayvanların peşine düşüyor. 6 besleme bölgesindeki sokak kedilerinin karnını doyuruyor. 75-80 sokak kedisini her gün eksik ya da hasta var mı diye kontrol ediyor.

İstanbul’da dergi editörlüğü yapan Yasemin Topoğlu, koronavirüs sebebiyle aç kalan sokak hayvanlarının her gün imdadına koşuyor. 12 yıldır sokak beslemesi yaptığını belirten Yasemin Topoğlu, şöyle konuştu: “Bu zor günlerde sokaktaki canların bizlere daha çok ihtiyacı var. Yiyecek bulabilecekleri her yer kapalı. Hiç tanımadığım kediler besleme bölgeme gelmeye başladı. Çünkü kendi bölgelerinde ne mama var ne su. Ben ayda ortalama 105 kilo mama dağıtırım. Şimdi ise durum daha zor. 105 kiloyu fazlasıyla geçeceğim. Bizler kendimizi koruma altına alırken bize muhtaç canları ölüme terk etmemeliyiz.

Bu virüsün hep doğanın bir cevabı olduğu söyleniyor o zaman biz de doğaya sahip çıkmalıyız, ‘Ne ekersen onu biçersin’. Umarım bu kötü tecrübeyle en azından artık canlılara yüz çevirmemeyi onların da açlığı, mutluluğu ve acıyı da hissedebileceğinin farkındalığına daha fazla insan ortak olur.

80 KEDİYE BAKIYOR

Yaklaşık 6 besleme bölgem var. Korona günlerinden önce 1-1.5 saatimi alırdı. Çünkü 75-80 arası sokak kedisine bakıyorum. Her gün kontrol ederim eksik var mı, hasta var mı diye. Tabii en önemlisi en az 10 canı her gün sevmeye çalışırım. Şimdi yine gelmeyen nerede bakıyorum, hasta olan var mı diye kontrol ediyorum ama sevgiye ne yazık ki çok vakit olmuyor.”

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle