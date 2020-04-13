Sahipsiz canlara can oldu

İstanbul’da dergi editörlüğü yapan Yasemin Topoğlu, koronavirüs sebebiyle aç kalan sokak hayvanlarının her gün imdadına koşuyor. 12 yıldır sokak beslemesi yaptığını belirten Yasemin Topoğlu, şöyle konuştu: “Bu zor günlerde sokaktaki canların bizlere daha çok ihtiyacı var. Yiyecek bulabilecekleri her yer kapalı. Hiç tanımadığım kediler besleme bölgeme gelmeye başladı. Çünkü kendi bölgelerinde ne mama var ne su. Ben ayda ortalama 105 kilo mama dağıtırım. Şimdi ise durum daha zor. 105 kiloyu fazlasıyla geçeceğim. Bizler kendimizi koruma altına alırken bize muhtaç canları ölüme terk etmemeliyiz.

Bu virüsün hep doğanın bir cevabı olduğu söyleniyor o zaman biz de doğaya sahip çıkmalıyız, ‘Ne ekersen onu biçersin’. Umarım bu kötü tecrübeyle en azından artık canlılara yüz çevirmemeyi onların da açlığı, mutluluğu ve acıyı da hissedebileceğinin farkındalığına daha fazla insan ortak olur.

80 KEDİYE BAKIYOR

Yaklaşık 6 besleme bölgem var. Korona günlerinden önce 1-1.5 saatimi alırdı. Çünkü 75-80 arası sokak kedisine bakıyorum. Her gün kontrol ederim eksik var mı, hasta var mı diye. Tabii en önemlisi en az 10 canı her gün sevmeye çalışırım. Şimdi yine gelmeyen nerede bakıyorum, hasta olan var mı diye kontrol ediyorum ama sevgiye ne yazık ki çok vakit olmuyor.”