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Sahiplenme iÃ§in bÃ¼yÃ¼k buluÅŸma

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#KURTARAN Ev DerneÄŸi#Hayvanseverler#Dünya HayvanlarÄ± Koruma Günü
Sahiplenme iÃ§in bÃ¼yÃ¼k buluÅŸma
OluÅŸturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 07:00

KURTARAN Ev DerneÄŸi, 4 Ekim DÃ¼nya HayvanlarÄ± Koruma GÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda hayvanseverleri HadÄ±mkÃ¶y YaÅŸam AlanÄ±â€™nda bir araya getirecek.

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â€˜Can dostlarÄ±mÄ±zÄ± kimsesiz, yaÅŸam haklarÄ±nÄ± savunmasÄ±z bÄ±rakmÄ±yoruzâ€™ ilkesiyle, hayvanlarÄ±n yaÅŸam hakkÄ±na dikkat Ã§ekmeyi ve toplumda hayvan sevgisi, empati ve sorumluluk bilincini gÃ¼Ã§lendirmeyi amaÃ§layan etkinlikte Ã§ocuklardan yetiÅŸkinlere her yaÅŸtan ziyaretÃ§i bir araya gelecek.

2019 yÄ±lÄ±ndan bu yana terk edilmiÅŸ, ÅŸiddet gÃ¶rmÃ¼ÅŸ, yaralanmÄ±ÅŸ ya da sokakta yaÅŸam mÃ¼cadelesi veren hayvanlarÄ±n kurtarÄ±lmasÄ±, tedavisi, rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan Kurtaran Ev DerneÄŸi, bugÃ¼n Ä°stanbulâ€™daki dÃ¶rt farklÄ± yaÅŸam alanÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 1100 kÃ¶pek ve 600 kedinin bakÄ±mÄ±nÄ± Ã¼stleniyor.

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Sahiplenme iÃ§in bÃ¼yÃ¼k buluÅŸma

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#KURTARAN Ev DerneÄŸi#Hayvanseverler#Dünya HayvanlarÄ± Koruma Günü

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