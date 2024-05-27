Haberin Devamı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, İzmir Kent Konseyi, Konak Kent Konseyi işbirliği ve Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER) katkılarıyla düzenlenen Sahiplendirme Şenliği’nin ilk gününde kamuoyunun tartıştığı sokak hayvanları düzenlemesine tepki öne çıktı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu sokak hayvanları için yürüttükleri kısırlaştırma çalışmalarını anlatarak, “Sokak hayvanları için mobil araçlarımızla sokakta bakım hizmeti vermeye ve ‘Satın alma sahiplen’ mottosuyla onlara birer yuva bulmaya devam edeceğiz” dedi. İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç da “Umarız, bu konuda bir sağduyu hâkim olur ve söz konusu yasa taslağı parlamentoya sunulmadan önce sivil toplumun, meslek odalarının, yerel yönetimlerin ve kent konseylerinin görüşlerine başvurularak taslak yeniden oluşturulur” dedi.

Haberin Devamı

ONLARIN DA YUVASI OLDU

Etkinlikte çok sayıda kedi ve köpek sahiplenildi. Bir köpeği sahiplenen Deniz Demirci, “Etkinliğe gelir gelmez ben de bu can dostumuzu gördüm ve sahiplendim. Daha önce de istiyordum fakat bugüne nasipmiş. Beraber güzel bir hayat yaşayacağımızı düşünüyorum. Bu tarz etkinliklerde daha çok olmalıyız. Sokaktaki canlarımız için çözümün de uyutulma olmaması gerekiyor” dedi.