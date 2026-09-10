Şahinler ve Sarallar arasındaki 22 yıllık savaş alevlendi! Tank delen roketlerle suikast planı

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Şahin ve Saral grupları arasındaki çatışma 2004’te Sedat Şahin’in bir yakının Kadıköy’de diğer gruba bağlı kişiler tarafından vurulmasıyla başlamıştı. İstanbul’da başlayıp İtalya, Almanya ve Hollanda gibi Avrupa şehirlerine de uzayan çatışmada iki taraftan en az 50 kişi hayatını kaybetti. Karşılıklı silahlı saldırı ve suikastlarla devam eden gerilim zaman zaman dinse de hiç bitmedi. Bu gerilimin son yansıması da Kadıköy ve Beykoz’da ortaya çıktı.

TANK DELEN ROKETLER

Polis ekiplerinin Kadıköy’de durdurmak isteği bir araç hızla kaçmaya başlayınca kısa sürede yakalandılar. Araçtaki üç kişi silahlıydı. Şahısların yeraltı dünyasıyla bağlantılı olduğu anlaşılınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü devreye girdi. Yapılan istihbari çalışmalarda bu kişilerin Sarallar grubunun Yakup Kerem Saral koluyla irtibatlı olduğu tespit edilince soruşturma genişledi. Grubun diğer irtibatları da tespit edildi ve Beykoz’da ‘depo/karargâh’ olarak kullandıkları bir peyzaj işleri yapılan bir karargâh da detaylarına ulaşıldı. Polis buraya baskın yaptı. Aramada roketatar ve sevk fişekleri, iki kalaşnikof, iki MP5 tipi kısa namlulu otomatik tüfek ve zırhlı araçlara karşı kullanılan üç anti-tank roket mühimmatı bulundu.

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19 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada silahların bir gün önce buraya getirildiği belirlendi. Hedefin ise Sarallar ile 22 yıldır çatışma halinde olan Sedat Şahin olduğu anlaşıldı.

Sedat Şahin

Şahin’in fotoğrafları, katıldığı ve katılacağı davet ve organizasyonlara ilişkin bilgiler içeren dokumanlar da bulundu. Zanlıların daha önce de birçok silahlı eylemle adı gündeme gelen Yakup Kerem Saral ile irtibatlı oldukları ve bu kapsamda Sedat Şahin’e suikast planı yaptıkları değerlendirildi. 19 kişi tutuklandı. Zanlılardan 7 kişi İran uyruklu.

Yakup Kerem Saral