‘Şahin’in suçu ne

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Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde 15 Eylül gecesi, Şahin Oturmak (42) ile arkadaşı Osman A. (50), 200 TL’lik alacak verecek meselesi yüzünden telefonda tartıştı. Osman A. tartışma sonrası, kendi çalıştığı ve ara sıra Şahin Oturmak’ın da uğradığı mermer dükkânına geldi. Osman A. eşyaları etrafa saçmaya başladı. Bu sırada işyerinde bağlı olan ‘Şahin’ isimli Alman kurdunu gören Osman A., yanında getirdiği tabancayla 5 el ateş edip köpeği öldürdü, ardından işyerinden ayrıldı.

TABANCAYLA YAKALANDI

Olayı duyup gelen işyeri sahibi Mithat Erol, köpeğini yerde hareketsiz görünce neye uğradığını şaşırdı. Erol’un şikâyeti üzerine harekete geçen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede Osman A.’yı olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Emniyet’te işlemleri tamamlanan Osman A. adliyeye sevk edildi.

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TRİLYONLARA DEĞİŞMEZDİM

Köpeğin sahibi Mithat Erol “Şahin’i vuracağım diye buraya gelmiş. Burada etrafı dağıtmış. Köpeğimin ismi Şahin’di. ‘Bu Şahin’i vurdum, öteki Şahin’i de vuracağım’ deyip çekip gitmiş. Köpeğime trilyonlar verseler değişmezdim. Hırsızları kovardı. Burada yatan bir köpeğin ne suçu vardı? Sonuna kadar bu kişiden şikâyetçiyim. Ha beni vurmuş ha köpeğimi” dedi. Olay anı işyerinin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.