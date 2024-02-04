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Şahinbey Millet Camii açıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birlik ve beraberliği sembolüdür

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#Recep Tayyip Erdoğan#Gaziantep#Şahinbey
Şahinbey Millet Camii açıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birlik ve beraberliği sembolüdür
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2024 16:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te Şahinbey Millet Camii'nin açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Camilerimiz birlik ve beraberliğin sembolüdür. İlim ve ahlak derslerinin verildiği ilim merkezleridir. Camilerimizin rollerine geniş açıdan bakmayı faydalı görüyorum. Her alanda kendimizi geliştirmenin yollarını aramalıyız. Çocuklarımızı camilere daha çok getirmeliyiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Ben Mehmet Tahmaz kardeşime böyle bir eserin inşasında adım atması noktasında teşekkür ediyorum. Bu eser Gaziantep’in şanına şan kattı. Şahin bey belediyemizi ve ekibini tebrik ediyorum. 17 bin kişinin ibadet edebileceği cami ile ihtiyacı karşılayacağız. Selçuklu ve Osmanlı izleri taşıyan caminin Gaziantep’e çok değerler katacağına inanıyorum. Şahin Bey millet cami kütüphanesi, kitap kafesi sosyal donatıları ile yaşam alanı olarak donatıldı. 4-6 yaş çocuklara imkan sunulmasını önemli görüyorum.

Şahinbey Millet Camii açıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birlik ve beraberliği sembolüdür

"ÇOCUKLARIMIZI CAMİLERİMİZE DAHA ÇOK GETİRMELİYİZ"

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Camilerimiz birlik ve beraberliğin sembolüdür. İlim ve ahlak derslerinin verildiği ilim merkezleridir. Camilerimizin rollerine geniş açıdan bakmayı faydalı görüyorum. Her alanda kendimizi geliştirmenin yollarını aramalıyız. Çocuklarımızı camilere daha çok getirmeliyiz. Gençlerimizin camilerle irtibatlarının kuvvetli olmasını temin etmeliyiz. Yoksa gençlerimizi içki, kumar, terörün önüne geçmesine engel olamayız. Nesillerimize sahip çıkan kuruluşlara gönülden teşekkür ediyorum. Bu güzel camide yapılacak duaların kabul edilmesini niyaz ediyorum.

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Şahinbey Millet Camii açıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birlik ve beraberliği sembolüdür

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#Recep Tayyip Erdoğan#Gaziantep#Şahinbey

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