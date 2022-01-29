'Şahin göz' kural ihlallerini havadan tespit etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Zamanla yarış başladı En yetkili isim doğruladı: İşte ilk görüntü...Zamanla yarış başladı! En yetkili isim doğruladı: İşte ilk görüntü...#F-35C
İşte Covide tuzak kuran Türk Dünya onu konuşuyor...İşte Covid'e tuzak kuran Türk! Dünya onu konuşuyor...#Derya Unutmaz
Süper Lig maçlarının yayınında yeni dönem 3 farklı kanal ve devrim gibi özet kararı...Süper Lig maçlarının yayınında yeni dönem! 3 farklı kanal ve devrim gibi özet kararı...#Süper Lig
Cumurbaşkanı Erdoğan Giresunda... 2023 bir dönüm noktasıdırCumurbaşkanı Erdoğan Giresun'da... '2023 bir dönüm noktasıdır'#Cumhurbaşkanı
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme: Yeni gözaltılar varŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme: Yeni gözaltılar var#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
TBMM Başkanı CNN TÜRKte AİHM, Türkiyeye karşı ölçüyü kaçırdıTBMM Başkanı CNN TÜRK'te! 'AİHM, Türkiye'ye karşı ölçüyü kaçırdı'#TBMM
Yeğeninin ölümüne neden olmuştu İlk kez hakim karşısındaYeğeninin ölümüne neden olmuştu! İlk kez hakim karşısında#İzmir
Kabinede görev değişimi... Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ atandıKabine'de görev değişimi... Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı#Abdülhamit Gül
‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur#İmamoğlu
“Bombogenesis” alarmı, acil durum ilan edildi 10 milyon kişi hazırlanıyor...“Bombogenesis” alarmı, acil durum ilan edildi! 10 milyon kişi hazırlanıyor...#ABD
İyi bir gece uykusunun sırrı neİyi bir gece uykusunun sırrı ne? #Sağlık
Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâyeBir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye#Hello Games
Bunları biliyor muydunuz Röportajdan evliliğeBunları biliyor muydunuz? Röportajdan evliliğe#Şevval Sam
Sokak ortasında korkunç olay Gözlerim diyerek fenalaşıp hayatını kaybettiSokak ortasında korkunç olay! 'Gözlerim' diyerek fenalaşıp hayatını kaybetti#Esenyurt
Koca ülkeyi 70 yıldır yönetiyor ama bir tek o dört kişiye söz geçiremediKoca ülkeyi 70 yıldır yönetiyor ama bir tek o dört kişiye söz geçiremedi#Kraliçe 2. Elizabeth
HABERLERGündem Haberleri

'Şahin göz' kural ihlallerini havadan tespit etti

#Şahin Göz#Antalya#Trafik
Şahin göz kural ihlallerini havadan tespit etti

Antalya'da jandarmanın 'şahin göz' diye tabir edilen özel maksatlı Sikorsky tipi helikopteriyle havadan, uygulama noktalarıyla da karadan yaptığı denetimde kuralları ihlal ettiği tespit edilen 192 sürücüye 118 bin 54 TL ceza uygulandı.

Haberin Devamı

Antalya Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanlığı Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında, trafik kazalarında sürücü kusurlarını en aza indirmek ve sürücülerde algılanan 'yakalanma riski' duygusunu maksimuma çıkarmak amacıyla Korkuteli, Döşemealtı ve Akseki ilçelerinde Aydın Filo Komutanlığı'ndan gelen özel maksatlı Sikorksy helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

Şahin göz kural ihlallerini havadan tespit etti


ARAÇLAR TEK TEK KONTROL EDİLDİ

'Şahin göz' diye tabir edilen özel maksatlı Sikorsky tipi helikopterle kış şartlarının zorlu geçtiği yollarda yapılan denetimlerde; yoğun kar yağışında kapanan yollar, alternatif güzergahlar, çığ düşme ihtimali olan yol kesimleri ile sürücülerin zorlu hava şartlarından etkilenmemesi için her türlü tedbirler kontrol edildi.

Yerde görev yapan jandarma trafik timlerince kış lastiği, kar zinciri, silecek, fren, ilk yardım ekipmanı, ısıtma sistemleri gibi araçların kış şartlarına hazırlıklarının denetimlerinin yapıldığı uygulamada 1200 araç kontrol edildi. Kural ihlali yapan 178 araca yönelik 113 bin TL ceza yazıldı. Havadan denetim gerçekleştirilen helikopterle kural ihlali yaptığı tespit edilen 14 sürücüye ise 5 bin 54 TL ceza uygulandı.

Denetimler sırasında sürücülere kış şartlarında araç kullanmanın incelikleri konulu broşür dağıtıldı, sürücüler bilgilendirildi.

Haberin Devamı

Şahin göz kural ihlallerini havadan tespit etti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şahin Göz#Antalya#Trafik

BAKMADAN GEÇME!

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

#Ukrayna
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı

1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'

#Tahiti
Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

#Hello Games

BAKMADAN GEÇME!

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

#Ukrayna
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı

1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'

#Tahiti
Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

Bir oyun, bir mektup, bir baba, bir oğul... Ve gözyaşlarınıza engel olamayacağınız bir hikâye

#Hello Games