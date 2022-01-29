'Şahin göz' kural ihlallerini havadan tespit etti

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Antalya Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanlığı Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında, trafik kazalarında sürücü kusurlarını en aza indirmek ve sürücülerde algılanan 'yakalanma riski' duygusunu maksimuma çıkarmak amacıyla Korkuteli, Döşemealtı ve Akseki ilçelerinde Aydın Filo Komutanlığı'ndan gelen özel maksatlı Sikorksy helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

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