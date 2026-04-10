Şahin Biba 61 oyla başkanvekili seçildi… Bursa Belediyesi AK Parti’ye geçti

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma’, ‘rüşvet’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma’ suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de aralarında bulunduğu 35 kişi tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in yerine geçici olarak Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan görevlendirdi. Başkanvekilliği seçimi için AK Parti, Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba’yı aday gösterdi.

GERGİNLİK YAŞANDI

Dün sabah seçimin yapılacağı Büyükşehir Belediye binası önünde geniş güvenlik önlemi alındı. CHP’liler, saat 11.00’de yapılacağı açıklanan seçim için belediye binası önüne geldi. Barikatları geçmeye çalışan partililer ile polis arasında tartışma çıktı. Kalabalık barikatı aşarken, CHP’li milletvekilleri ile ilçe belediye başkanları ve il örgütü üyeleri otoparktan binaya girmek istedi. Seçimin yapılacağı meclis salonuna sadece belediye meclis üyelerinin alınmasına izin verilirken, polis ile partililer arasında arbede çıktı.

CHP ADAY GÖSTERMEDİ

Binanın otopark kapısının camı kırıldı, çevik kuvvet polisleri kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. CHP, tepki olarak aday göstermeme kararı aldığını açıkladı. Seçimlerde AK Parti’nin aday gösterdiği Şahin Biba, başkanvekili oldu. CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin katılmadığı seçimlerde Biba, 3’üncü tur oylamada 61 oyun tamamını aldı. Seçim yapılırken CHP’liler ise belediye binasının önünden Kent Meydanı’na yürüdü. Ankara Yolu Caddesi’ni trafiğe kapatan partililer, Kent Meydanı’na gelerek burada oturma eylemi yaptı.

BİBA: İLÇELERİMİZE AYRIM YAPMAYACAĞIZ

Seçimin ardından konuşma yapan Şahin Biba, şunları söyledi: “Bursa tarih demektir, medeniyet demektir, emanet demektir. Bursa ecdadın bize bıraktığı kutlu miras, gelecek nesillere taşımakla yükümlü olduğumuz büyük bir değerdir. Bu sebeple bugün burada kurulacak her cümle, alınacak her karar ve atılacak her adım, yalnızca bugünü değil, yarını da inşa edecektir. Hiçbir bahaneye sığınmadan, hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan tüm enerjimizi ve gayretimizi Bursa’ya hizmete ayıracağız. Gerçek belediyecilik anlayışıyla 17 ilçemizin tamamında hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir kesimi dışarıda bırakmadan hizmetlerimizin kesintisiz şekilde sürmesi için hep birlikte çalışacağız.”