Sahillerden dalga dalga şehirlere

Kurban Bayramı tatilini Muğla Bodrum’da geçirenlerin dönüşü sırasında dün ilçenin tek giriş ve çıkışı olan Yokuşbaşı Mahallesi’nden başlayan trafik 7.5 kilometre mesafedeki Bitez kavşağına kadar sürdü. İki kilometrelik yolu yarım saatte tamamlayan sürücüler, Milas yönüne hareket etti. Son 24 saatte ilçeden 44 bin araç çıkarken 33 bin araç ise giriş yaptı. Milas Bodrum Havalimanı’nda da büyük hareketlilik yaşandı.

GÜNLÜK ARAÇ SAYISI 70 BİN

Tatillerini Marmaris, Datça, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde geçiren tatilcilerin tek geçiş noktası durumundaki Menteşe ilçesi girişinde başta olmak üzere bayram süresince Muğla bölgesinde her gün Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’ne bağlı 179 araç ve 389 personel görev yaptı. Fethiye, Marmaris, Datça ve Dalaman istikametinden dönüş yapan günlük araç sayısının 70 bin olduğu açıklanırken, son gün bu rakamın daha da arttığı öğrenildi.

FERİBOTLARDA ‘DOLDUR BOŞALT’

Bayramı Edremit Körfezi, Assos ve Bozcaada gibi Ege sahillerindeki turizm merkezlerinde geçirenlerin bir kısmı, dönüş yolculuğunu son güne bırakmak istemeyip önceki gün yollara koyulmuş ve Çanakkale feribot iskelelerinde gün boyu uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden olmuştu. Akşam saatlerinde sakinleyen feribot iskelelerinde yoğunluk, dün öğle saatlerinden itibaren yeniden başladı. Feribotlar yoğunluk nedeniyle ‘doldur boşalt’ usulü saatsiz olarak çalıştı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

TEM yolu Kocaeli geçişinde 3 şeritten 2 şeride düşen Bekirdere Rampası’nda trafik durma noktasına gelirken, yoğunluktan çıkmak isteyen sürücüler, Kuzey Marmara Otoyolu’na yöneldi. Tatilciler, Kurban Bayramı nedeniyle geçici süreliğine açılan Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullanarak yoğunluğa takılmadan İstanbul istikametinde ilerledi.

YOLCULAR SIK SIK UYARILDI

İstanbul Havalimanı’nda da Kurban Bayramı’nın son gününde dönüş hareketliliği yaşandı. İç hat uçuş noktalarından bir bir İstanbul’a gelen uçakların dolu olduğu görülürken, terminalde koronavirüs nedeniyle görevliler, yolculara sık sık maskelerini çıkarmamaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konularında uyarılarda bulundu.

MEMLEKETTEN YÜKLERLE DÖNÜŞ

İstanbul Esenler’deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda da dönüş hareketliliği yaşandı. Pek çok vatandaşın kurban eti ve yiyecek getirdiği görüldü.

DÖNÜŞ DENETİMİ

Tüm yurtta dün bayram tatili dönüşü trafiği yaşanırken polis ve jandarma da denetimdeydi. Jandarma ve polis ekiplerince sürücülere yasal limitlerdeki hızlarda araç kullanmaları, takip mesafesine, şerit izleme ve değiştirme kurallarına harfiyen uymaları, araç kullanırken kesinlikle cep telefonu kullanmamaları, uykusuz ve yorgun trafiğe çıkmamaları hatırlatıldı. Uygulamalar kapsamında sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığının kontrolü de yapıldı. Ekipler araç sürücülerine hem uyarıcı broşürler verdi hem de şeker ve kolonya ikram etti.

Denetimlere helikopter, drone ve dedektör köpeklerle destek verildi. (AA)

BAYRAM BİLANÇOSU: BEŞ GÜNDE 45 KİŞİ ÖLDÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nın son günü İstanbul´dan helikopterle Balıkesir’e gelerek Bursa-Balıkesir yolunda havadan incelemede bulundu. Bakan Soylu, Susurluk yolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme İstasyonu kontrol noktasında da bilgi aldı. Daha sonra yol uygulamasına katılan Soylu, sürücülere ve yolculara uyarıda bulundu, durdurulan araçlardaki yolculara Susurluk ayranı ikram etti. Bayramın kaza bilançosunu da açıklayan Bakan Soylu, "5 günde toplam 45 vatandaşımız hayatını kaybetti” dedi.

KAZAYI DUYUNCA BAŞIMA AĞRI GİRDİ



Hakkâri'de meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği minibüs kazasıyla ilgili de konuşan Soylu, “Sabah kazayı duyunca başıma bir ağrı girdi ve hâlâ da çıkmadı. Bunların her birinin bizi etkilediğini, her birinin bizde travmaya yol açtığını burada bir kez daha söylemek istiyoruz. Lütfen her birimiz çok dikkatli olalım” diye konuştu. (Huzeyfe ÖZDEMİR / Mehmet İNAN/ DHA)