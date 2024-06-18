Sahillerde şezlong tarifesi

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ÇEŞME’DE 200 TL

- Denizi ve kumuyla gözde tatil beldelerinden Çeşme’deki Ilıca Plajı tatilciler tarafından yoğun ilgi görürken vatandaşlar plajları ücretsiz kullanıyor. Plaja gelen vatandaşlar getirdikleri şemsiyelerini ve sandalyelerini kullanabiliyor, ancak şemsiye ve şezlong kiralamak isteyen vatandaşlar 200 TL karşılığı bu hizmetten yararlanabiliyor. Ayrıca Çeşme Belediyesi’nin tatilcilere ücretsiz şezlong ve şemsiye hizmeti sağlamak için çalışma yürüttüğü öğrenildi.

BODRUM’DA 50 LİRA

- Bir diğer gözde tatil merkezi Bodrum’da ise 83 halk plajından 80’inde şezlong ve şemsiye ücreti alınmazken, 3 plajda şezlong, şemsiye ve duş hizmeti 50 TL karşılığında veriliyor. İlçedeki özel işletmelerde ise yeme-içme kotası konularak girişte 500 ile 1250 arasında değişen ücretler talep ediliyor. Plajdaki işletmeler hakkında bilgi veren Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, “Bodrum Yarımadası’nda özel plaj işletmelerinin giriş ücretleri oluyor. Bunun yanı sıra otel, kafeterya ve restoranların önü uygunluğuna göre şezlong, duş, şemsiye hizmeti veriyor. 500 liradan başlayarak 1250 liraya kadar yeme-içme karşılığında buralar kullanılabiliyor, bu noktada herhangi bir şezlong ya da şemsiye parası ödenmiyor. Buradaki işletmeler ecrimisil parasını ödeyerek vatandaşlara bu hizmeti veriyor” ifadelerini kullandı.

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KUŞADASI’NDA BEDAVA

- Kuşadası’nda kaymakamlık ve belediye arasında 20 Mayıs’ta imzalanan protokolle, Kuşadası sınırları içinde yer alan 401 bin 12 metrekarelik plaj alanının bakım, temizlik ve işletme yetkisi Kuşadası Belediyesi’ne verildi. 10 yıl boyunca geçerli olacak protokolün hemen ardından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, halk plajlarında şemsiye ve şezlongları ücretsiz hale getirme kararı aldı. İlk olarak marina yanında bulunan halk plajında uygulamaya konulan bu hizmet tatilciler tarafından büyük ilgi gördü.

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TATİLCİ MEMNUN

Denize girmek ve güneşlenmek için halk plajlarını tercih eden tatilciler ise şunları söyledi:

- Bodrum’da tatil yapan Ayla Eriş, “Yalıçiftlik’teki belediyeye bağlı halk plajını çok rahatlıkla kullanabiliyorum. Burada çalışanlar çok sıcakkanlı insanlar, yeme-içme hizmetlerinden de faydalanıyorum” dedi. Tuğba Uykuçeken ise “Sahilde şezlonglardan yararlandık, son derece temiz bir yer. Verilen hizmet için herhangi bir ücret ödemedik. Bazı yerlerde halk plajı olan yerlerde yeme-içme kotası konularak ücret talep ediyorlardı. Biz belediyenin halk plajını tercih ettik” ifadelerini kullandı.

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- Ankara’dan Çeşme’ye tatile gelen Elanur Ok, “Bir apartta kalıyoruz. Denize Ilıca Plajı’nda girelim istedik. Çok kalabalık değil ama çok rüzgârlı. Girişte plajda herhangi bir ücret vermedik” dedi. Eşiyle birlikte bayramı Çeşme’de geçiren Temel Aşıkoğlu da “Çiğli’de oturuyoruz. Eşimle birlikte geldik. Çeşme çok güzel. 3-4 yıldır yazlık evimiz var. Plajda ücret ödemedik” diye konuştu. Tatilcilerden İrem Çavdar ise herhangi bir giriş ve yer ücretinin alınmadığını ancak kendi isteğiyle 200 TL karşılığında şezlong ve şemsiye kiraladığını belirtti.

KUMDA OTURMAK BİTTİ

- Kahramanmaraş’tan Kuşadası’na tatile gelen Coşkun Kale, “Hizmeti çok güzel gördüm. Plajların temizliği, şezlong ve şemsiyeler halka hizmet için ücretsiz. Sadece ben değil herkes çok memnun. İşte belediyecilik bu, belediye ve yetkililere teşekkür ediyorum” dedi. Tatilci Ebru Kalkan “Milas’tan geldik, şezlonglara ücret ödemedik, çok teşekkür ederiz” derken eşi Nuh Kalkan ise “Şezlongların ücretsiz olması güzel ama en azından 20 ya da 30 TL alınması lazım. Şezlongların toplanmasında, temizliğinde ve korunmasında emeği olan insanlar var. Temiz tutulması ve korunması konusunda da insanların uyarılması lazım diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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İzmir’den gelen Yücel Mani de “Her sene ailecek geldiğimiz yer Kuşadası. Her sene şezlonglar ücretli olduğu için kumsala oturuyorduk. Ama bu sene yapılan çalışmalarla belediyenin şezlongları ücretsiz yaptığını duyduk, geldik, gördük” diye konuştu.

ÖZHASEKİ: SAYILARI ARTACAK

- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda, sahillerdeki işgalcilerin sıkı takipçisi olacaklarını açıklamıştı. Hürriyet’in de manşetine taşıdığı açıklamalarında Özhaseki şöyle demişti: “Yani bir koy bulmuşlar. 3-4 kişi çökmüş oraya, büfemsi bir şey koymuş. Ufak tefek bir şey satıyor ama bir şezlonga git otur, bak kaç lira istiyor. Kimsenin hukuk dışı iş yapmasına müsaade etmeyeceğiz, gözyaşlarına bakmayacağız. Oraları bunlardan temizleyeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanımızla konuştuk, halk plajları açacaklar. Bizim tüm Türkiye’deki kıyılara bakan MÜÇEV adında bir kuruluşumuz var. Sahillerde sorumlu olduğu yerleri işletecek.”

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567 MAVİ BAYRAK ÖDÜLLÜ PLAJ

Öte yandan Özhaseki, Türkiye’de Mavi Bayrak ödüllü plaj sayısının 567’ye çıktığını açıkladı. Bakan Özhaseki, yazılı açıklama ile Mavi Bayrak’ta 567 plaj ile İspanya ve Yunanistan’ın ardından en temiz denizlere sahip 3’üncü ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Özhaseki, 2002 yılında Mavi Bayrak ödüllü plaj sayısının 140 olduğunu belirterek “567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yat Mavi Bayrak aldı. Hedefimiz bayrak sayısında dünya birinciliği” ifadelerini kullandı. ◊ DHA