Sahillerde nüfus patlaması

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Türkiye’nin sahil şeridine tatilci akını oldu, gözde turizm beldelerinde adım atacak yer kalmadı. Özellikle de ‘Sakin Şehir’ ilan edilen Muğla’nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi’nde, yerli ve yabancı turistler nüfus patlamasına neden oldu. Akyaka’nın girişinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü mahallenin 4 bin olan nüfusu, 15 kat artıp 60 bine ulaştı. Mavi bayraklı ‘Halk Plajı’ndaki yoğunluk havadan görüntülendi.

3 GÜNDE 112 BİN ARAÇ

Bodrum, Fethiye, Marmaris gibi önemli turizm merkezlerine sahip Muğla, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

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Antalya’nın ünlü Konyaaltı Plajı, tatilci akınına uğradı.

Bakanlık verilerine göre 23-25 Haziran tarihleri arasında Muğla’ya 112 bin 869 araç girişi oldu. Kara yoluyla gelenlerin yanında hava ve deniz yoluyla gelen turist sayısı da 82 bin 769’a ulaştı. Ziyaretçi yoğunluğunun bayram tatili boyunca artarak devam etmesi bekleniyor.