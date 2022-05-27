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Sahillerde mafyaya baskın... Operasyonun adı: Müsilaj

#Müsilaj#Mafya#Operasyon
Sahillerde mafyaya baskın... Operasyonun adı: Müsilaj

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde kıyı şeridindeki 16 kentte mafya tipi gruplar ve organize suç örgütlerine operasyon yapıldı. ‘Müsilaj’ adı verilen eşzamanlı operasyonlarda 239 kişi gözaltına alındı.

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Mafya tipi gruplar ile organize suç örgütlerinin turizm bölgelerinde silah ve şiddet kullanarak, bazı turizm işletmelerine el koydukları, eğlence mekânlarını haraca bağladıkları, devlet büyüklerinin adını kullanarak kişileri dolandırdıkları veya mallarını ellerinden aldıkları, karşı çıkanları tehdit ettikleri, suç örgütüne maddi menfaat sağladıkları, sahte çağrı merkezleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Bunun üzerine KOM Daire koordinesinde, sahil şeridindeki illerde eşzamanlı çalışma başlatıldı.

EŞZAMANLI YAPILDI

İllerin Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Yalova, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Zonguldak olmak üzere 16 ilde dün sabah saatlerinde eşzamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında daha önce tespit edilen ulusal ve yerel 13 organize suç örgütü ve suç örgütü kapsamında aranan şahıslar ile bu organize suç örgütlerine ruhsatsız silah temini sağlayan 17 suç grubuna yönelik baskın yapıldı. ‘Müsilaj’ kod adıyla yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 315 şüpheliden 239’u yakalandı. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda ruhsatsız silah, çek-senet, uyuşturucu madde ele geçirildi.

‘SAHİL RÜZGÂRI’ VE ‘TIRPAN’

KOM ekiplerince geçen yıl turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun gittiği sahil şeridi illerinde ve turistik diğer şehirleri kapsayan 8 ilde eşzamanlı ‘Sahil Rüzgârı’, 9 ilde ‘Sahil Rüzgârı-2’ ve 30 ilde ‘TIRPAN’ kod adlı eşzamanlı operasyonlar yapılmıştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Müsilaj#Mafya#Operasyon

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