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Gündem
Semih ERSÖZLER- Süleyman EKÄ°N/ANTALYA, (DHA)-
Haber GiriÅŸ: 23.04.2021 - 14:54 | Son GÃ¼ncelleme:

Sahiller turistlere kaldÄ±! KÄ±sÄ±tlamada akÄ±n ettiler

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Sahiller turistlere kaldÄ±! KÄ±sÄ±tlamada akÄ±n ettiler

Antalya'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± nedeniyle sessizlik hakim olurken, dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ KonyaaltÄ± Sahili'nde ise turistler, denize girip, gÃ¼neÅŸlendi.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n koronavirÃ¼s risk haritasÄ±na gÃ¶re, kÄ±rmÄ±zÄ± kategorideki 'Ã§ok yÃ¼ksek riskli' iller arasÄ±nda yer alan ve vaka oranÄ± 100 binde 301,65'e ulaÅŸan Antalya'da, 82 saat sÃ¼recek sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± nedeniyle sessizlik hakim oldu. YazÄ± aratmayan gÃ¼nlerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kentte, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 23 dereceye kadar Ã§Ä±kÄ±nca kÄ±sÄ±tlamadan muaf turistler de dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ KonyaaltÄ± Sahili'ne akÄ±n etti.

Turistler, su sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 18 derece olan denize girerken, kumlarÄ±n Ã¼zerinde uzanÄ±p, gÃ¼neÅŸlendi.

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Sahiller turistlere kaldÄ± KÄ±sÄ±tlamada akÄ±n ettiler

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