Sahiller şenlendi

PLAJLAR DOLDU TAŞTI

KURBAN Bayramı dolayısıyla Muğla’nın Datça, Bodrum, Ula, Marmaris ve Fethiye gibi önemli turizm merkezlerine gelen turistler, plajlarda yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Muğla’nın turizm merkezlerinde tatilciler ve vatandaşlar denize girdi, plajda güneşlendi. Bodrum’da tatilciler, plajlardaki hareketliliği artırdı. Yahşi, Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve Torba sahillerinde yoğunluk oluştu. Ula’nın ‘Sakin Kent’ unvanına sahip Akyaka Mahallesi, özellikle yakın illerden gelen turistlerin adresi oldu. Fethiye Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Belcekız ile Kumburnu plajlarıyla Yarımada’daki sahillerde tatilciler, yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte tatilciler, denize girerek serinlemeye çalıştı. Macera tutkunu tatilciler ise Babadağ’dan yamaç paraşütü yaparak Ölüdeniz manzarasını seyretme imkânı buldu.







KUŞADASI’NDA 1 MİLYON KİŞİ

AYDIN’ın Kuşadası ilçesi, Kurban Bayramı’nda tatilcilerin akınına uğradı. Kent girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Otel ve pansiyonların yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı ilçede plajlar, yerli ve yabancı turistlerle doldu. Yazlıkçılar ve günübirlik gelenlerle birlikte Kuşadası’nın nüfusu 1 milyona yaklaştı. (Oğuzhan BOYSAN / DHA)





AMASRA'YA 5 GÜNDE 25 BİN ARAÇ

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da, Kurban Bayramı tatili yoğunluğu yaşanıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Amasra’ya 9 günlük tatilin ilk 5 gününde 25 bin 308 araç girişi oldu. Bartın Emniyet Müdürlüğü kayıtlarına göre; 6 bin 600 nüfuslu ilçeye cumartesi günü 6 bin 808, pazar günü 3 bin 727, pazartesi günü 4 bin 534, arife günü 4 bin 575, bayramın 1’inci günü 5 bin 664 araç girişi oldu.

PAMUKKALE’DE ANTİK GEZİ

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Pamukkale’de 9 günlük Kurban Bayramı tatili dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor. Beyaz travertenler üzerinde yürüyen turistler, termal suyun oluşturduğu beyaz görüntü önünde fotoğraf çektirdi. Ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği alanlardan biri de ören yerindeki yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip Hierapolis Antik Kenti oldu. Antik tiyatro, Roma hamamı ve mezar alanını gezen turistler, tarihi yapılar önünde rehberlerden bilgi aldı. Kleopatra Havuzu çevresinde de yoğunluk yaşandı.

İSTANBUL BOMBOŞ

KURBAN Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenlerin İstanbul’dan ayrılmasıyla kentte trafik yoğunluğu azaldı. Bayramın ikinci gününde sabah saatlerinden itibaren özellikle yoğunluğu ile bilinen noktalarda trafik akıcı şekilde ilerledi. Günün her saatinde uzun araç kuyruklarının oluştuğu TEM Otoyolu Mahmutbey mevkii ile O-3 bağlantısında yolların büyük ölçüde boş kaldığı görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre kent genelinde trafik yoğunluğu dün saat 09.00 itibarıyla yüzde 1 olarak ölçüldü. Trafiğin sakin olduğu noktalar dron ile havadan görüntülendi.

ZEUGMA’DA 30 BİN ZİYARETÇİ

DÜNYACA ünlü “Çingene Kızı” mozaiği başta olmak üzere birçok önemli esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca tarihi İpek Yolu üzerinde 2011 yılında 30 bin metrekarelik alanda kurulan müzede, “Çingene Kızı” mozaiğinin yanı sıra “Mars heykeli”, Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kıyısındaki villalarda yapılan kurtarma kazılarında ortaya çıkarılan eşsiz mozaikler sergileniyor. “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”ne de sahip olan müzeyi, bayram tatilinin 6. gününde yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti. (DHA-AA-İHA)

