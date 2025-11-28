×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yer: İstanbul | Tüm sahili kapladılar, vatandaş isyan etti... Ayrı bir mahalleye çevirdiler: Sayıları her geçen gün artıyor

Güncelleme Tarihi:

#Beylikdüzü#Karavan Sorunu#Sahil Kirliliği
Yer: İstanbul | Tüm sahili kapladılar, vatandaş isyan etti... Ayrı bir mahalleye çevirdiler: Sayıları her geçen gün artıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 12:14

Beylikdüzü'nde, yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğundaki sahil şeridine çok sayıda karavan park edildi. Karavan kullanıcılarına tepki gösteren mahalleliden Ali Öksüz, "Her geçen gün sayısı giderek artan karavanlar yüzünden, halk olarak bizim sahili kullanmamız, sahilde dolaşmamız, piknik yapmamız ciddi şekilde engellendi. Ayrıca karavan kullanıcıları tarafından etrafa çöp atılması, çevrenin kötü kullanılması, her yere araçların konulmasıyla adeta burasını kendi alanlarıymış gibi bir mahalleye çevirdiler." dedi. Karavanların sahil şeridi boyunca park ettiği alan havadan görüntülendi. 

Haberin Devamı

Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde yaklaşık 2,5 kilometre uzunluğundaki sahil şeridi boyunca park edilen 700'e yakın karavan, mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı.

Yer: İstanbul | Tüm sahili kapladılar, vatandaş isyan etti... Ayrı bir mahalleye çevirdiler: Sayıları her geçen gün artıyor

Sayıları her geçen gün artan karavan kullanıcılarının sahili kirlettikleri öne sürüldü. Aileleriyle vakit geçiremediklerini belirten mahalle sakinleri, sahili kullanma hakkından mahrum kaldıklarını dile getirdi. Karavan sahiplerinin sahili istedikleri gibi kullanmasından şikayet eden mahalle sakinleri yetkililerden çözüm bekliyor. 

Yer: İstanbul | Tüm sahili kapladılar, vatandaş isyan etti... Ayrı bir mahalleye çevirdiler: Sayıları her geçen gün artıyor

Haberin Devamı

'SAHİLİ KULLANMA HAKKINDAN MAHRUMUZ' 

Mahalle sakini Ali Öksüz, "Her geçen gün sayısı giderek artan karavanlar yüzünden, halk olarak bizim sahili kullanmamız, sahilde dolaşmamız, piknik yapmamız ciddi şekilde engellendi. Ayrıca karavan kullanıcıları tarafından etrafa çöp atılması, çevrenin kötü kullanılması, her yere araçların konulmasıyla adeta burasını kendi alanlarıymış gibi bir mahalleye çevirdiler. Buna belediye ve yetkililerin bir çözüm bulması gerekiyor.

Yer: İstanbul | Tüm sahili kapladılar, vatandaş isyan etti... Ayrı bir mahalleye çevirdiler: Sayıları her geçen gün artıyor

Karavanların başka bir yerde olması gerekiyor. Halka ait olan bu sahili kullanma hakkından biz şu anda mahrumuz. O yüzden bu konuya kesinlikle el atılması gerekiyor. Karavanların başka bir yere alınması gerekiyor. Biz bu sahili kullanamıyoruz. Karavan sahipleri buraya bir mahalle kurmuşlar kendi adlarına burayı istedikleri gibi kullanıyorlar. Zaten görüyorsunuz etraf ne kadar kirli ve çöp içinde." dedi. 

Gözden KaçmasınBunu da gördük Börekçinin deposundaki ürün pes dedirtti... Zabıta müdüründen sert tepkiBunu da gördük! Börekçinin deposundaki ürün 'pes' dedirtti... Zabıta müdüründen sert tepkiHaberi görüntüle

Yer: İstanbul | Tüm sahili kapladılar, vatandaş isyan etti... Ayrı bir mahalleye çevirdiler: Sayıları her geçen gün artıyor

'KARAVAN SAYISININ 700'E ÇIKTIĞI SÖYLENİYOR' 

Haberin Devamı

Öksüz, "Güzelim deniz kenarında ve sahil şeridinde hafta sonları gelip masa kurup piknik yapıp çayımızı içemiyoruz. Bu ciddi bir sorun. Her geçen gün buradaki karavan park sistemi artmaktadır.

Yer: İstanbul | Tüm sahili kapladılar, vatandaş isyan etti... Ayrı bir mahalleye çevirdiler: Sayıları her geçen gün artıyor

Bunların hiçbiri de ücret ödemiyor ayrıca kamuya da zarardır. Uzunluğu 2,5 kilometreye yakın bir yerdir. 4-5 karavan varken başladı; şu an karavan sayısının 700'e çıktığı söyleniyor.

Yer: İstanbul | Tüm sahili kapladılar, vatandaş isyan etti... Ayrı bir mahalleye çevirdiler: Sayıları her geçen gün artıyor

Kışın daha çok insanlar karavanlarını park etmek için buraya getiriyor. Bunlar bir de sabit karavan; insanlar sürekli karavanlarını buraya bırakıyor. Deprem önlemi olarak burada tuttukları söyleniyor ama burası deprem açısından en riskli bölgelerden biri. Burasını karavan sahipleri kendileri için bir park alanına çevirdiler. 2,5 kilometrelik sahili vatandaşlar olarak biz rahatlıkla kullanamıyoruz" dedi. 

Haberin Devamı

Yer: İstanbul | Tüm sahili kapladılar, vatandaş isyan etti... Ayrı bir mahalleye çevirdiler: Sayıları her geçen gün artıyor

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beylikdüzü#Karavan Sorunu#Sahil Kirliliği

BAKMADAN GEÇME!