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Sahile vurdu, incelemeye alındı! Yetkililer uyardı: Çıplak elle dokunmayın

#Hatay#Samandağ#Denizanası

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kıyıya vuran zehirli tür göçmen denizanaları incelemeye alındı. Vatandaşları denizanalarına çıplak elle dokunmamaları konusunda uyaran yetkililer, aynı tür denizanalarının geçen yıl da İsrail ve Lübnan'da görüldüğünü açıkladı.

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Samandağ'da 14 kilometre uzunluğundaki sahil şeridine vuran denizanaları farklı noktalarda yoğun olarak görülüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ufuk Sakallı, kıyıya vuran denizanalarıyla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi.

Sahile vurdu, incelemeye alındı Yetkililer uyardı: Çıplak elle dokunmayın

Denizanalarının göç esnasında akıntıyla hareket ettiğine dikkati çeken Sakallı, hayvanların fırtına ve beslenme kaynaklı kıyıya vurduğunu tahmin ettiklerini kaydetti.

Sahile vurdu, incelemeye alındı Yetkililer uyardı: Çıplak elle dokunmayın

Vatandaşları denizanalarına çıplak elle dokunmamaları konusunda uyaran yetkililer, aynı tür denizanalarının geçen yıl da İsrail ve Lübnan'da görüldüğünü bildirdi.

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Sahile vurdu, incelemeye alındı Yetkililer uyardı: Çıplak elle dokunmayın

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#Hatay#Samandağ#Denizanası

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