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Sahile giriş yasaklandı: Şile’de top mermisi alarmı

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#Şile#Sahil#Top Mermisi
Sahile giriş yasaklandı: Şile’de top mermisi alarmı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 07:00

Şile’de vatandaşların ihbarıyla denizden 28 adet top mermisi çıkarıldı. SAS komandolarının bölgedeki arama faaliyetleri nedeniyle plaj vatandaşlara kapatıldı.

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Şile’nin Sofular Mahallesi sahilinden 28 Temmuz sabahı denize girmek isteyen vatandaşlar, suyun içerisinde büyükçe metal cisimler görüp jandarmaya ihbarda bulundu.

Sahile giriş yasaklandı: Şile’de top mermisi alarmı

Şile’de denize giren vatandaşların fark ettiği metal cisimlerin patlamamış top mermisi olduğu anlaşıldı.

İlk olarak mayın zannedilse de, Jandarma ekipleri metal cisimlerin top mermisi olduğunu fark etti. Sofular Sahili’nde güvenlik önlemleri alındıktan sonra SAS Grup Komutanlığı’ndan gelen bir tim bölgede dalış yaptı. Sahilden 10 metre uzaklıkta, 1-1.5 metre derinde en az 28 top mermisi olduğu tespit edildi. SAS komandoları top mermilerini sahile çıkarttı ancak bölgede daha fazla mühimmat olabileceği şüphesiyle aramaların sürdürülmesine karar verildi. Sofular sahili vatandaşlara tamamen kapatıldı. Aramaların sona ermesinin ardından mühimmatlar imha edilmek üzere SAS Grup Komutanlığı’na götürülecek.

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#Şile#Sahil#Top Mermisi

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