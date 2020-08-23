Sahilde yürüyüş yapan kadına 'cinsel saldırı' iddiası

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Finike'nin Hasyurt sahilinde meydana geldi. A.E. adlı kadın yürüyüşe çıktığı sırada, iddiaya göre, kendisini takip eden kimliği belirsiz kişi, arkasından gelerek ağzını kapadı. Şüpheli, daha sonra kadını yol kenarında bulunan yaklaşık 3 metre derinlikteki çukur alana sürükledi ve burada cinsel saldırıda bulundu. Olayın ardından şüpheli, kaçarken, A.E. de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, cinsel saldırıya uğradığını söyledi. A.E., ihbar telefonunda korktuğu için hemen başını kaldıramadığını, beyaz gömlekli, siyah pantolonlu ve kirli sakallı olduğunu fark edebildiği şüphelinin yüzünü tam göremediğini söyledi. İhbarın ardından A.E. iç beden muayenesi için hastaneye sevk edildi. Nöbetçi savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.