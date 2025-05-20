Sahilde taraftarı ayağından vurdular

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İstanbul Kadıköy Caddebostan Sahili’nde dün öğle saatlerinde Galatasaray formalı bir taraftar ile başka bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki silahı çıkaran şüpheli, Galatasaray formalı kişiyi ayağından vurdu. Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine silahı ile birkaç kez havaya ateş eden şüpheli, koşarak kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı hastaneye kaldırıldı.

Galatasaray Kulübü’nün resmi sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Kadıköy ilçesi Çiftehavuzlar semtinde şampiyonluk kutlaması yapan taraftarlarımıza yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bahsi geçen menfur olayda yaralanan taraftarımıza şifa diliyor, bu tip olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.