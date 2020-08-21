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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 21.08.2020 - 17:36 | Son Güncelleme:

Sahilde ortalığı karıştıran iddia! Dövüp polise teslim ettiler

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Antalya Konyaaltı Sahili'nde soyunma kabinlerini gözetlediği iddia edilen bir kişi, vatandaşlar tarafından dövüldükten sonra polise teslim edildi.

Olay, bu sabah dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, soyunma kabinlerini gözetlemeye başladı. Durumu fark eden vatandaşlar da adı açıklanmayan kişiyi darp etti. Şüpheli ise kendisini "Yere düşen anahtarımı alıyordum" diye savundu.

Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen polis ekibi, şüpheliyi gözaltına aldı.

Yaşananlar cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, şüpheli Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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