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Sahilde köpeğe şiddet kamerada… Şüpheli gözaltına alındı

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#Köpek Şiddeti#Sahil Olayları#Polis Gözaltına Aldı
Sahilde köpeğe şiddet kamerada… Şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2026 21:49

Avcılar Sahili'nde bir kişinin gezdirdiği köpeğe dakikalarca şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, köpeğe şiddet uyguladığı belirlenen H.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Denizköşkler Mahallesi sahilinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, gezdirdiği köpeğini henüz bilinmeyen bir nedenle darbetmeye başladı. Köpeği yumruklayan şüpheli, daha sonra hayvanı kayalık alana götürerek şiddet uygulamaya devam etti. Çevredeki çocukların korkuyla izlediği ve köpeğin ağladığının duyulduğu anlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şüpheli, bir süre sonra köpeğiyle birlikte olay yerinden uzaklaştı. Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeğe şiddet uygulayan kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için inceleme başlattı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Görüntülerin sanal medyada yer almasının ardından Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyerek harekete geçti. H.E. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şiddete maruz kalan köpeğin ise ilgili kuruma teslim edilmek üzere muhafaza altına alındığı öğrenildi.(DHA)

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#Köpek Şiddeti#Sahil Olayları#Polis Gözaltına Aldı

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