×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sahilde kadın cesedi bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Kadın Cesedi#Adli Tıp Kurumu#Yıldız Aksünger
Sahilde kadın cesedi bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2025 20:09

İstanbul Avcılar sahilinde kadın cesedi bulundu. Kadının Yıldız Aksünger (58) olduğu belirlendi. Ceset ölüm nedeninin araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Haberin Devamı

 Denizköşkler Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında kayalık alanda dolaşanlar sahilde yüzüstü ve hareketsiz yatan biri olduğunu fark etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler suyun içerisinde boynunda çantası bulunan kadını kıyıya getirdi.

Sahilde kadın cesedi bulundu

KİMLİĞİ BELİRLENDİ 

İnceleme sonucunda öldüğü anlaşılan kadının Yıldız Aksünger (58) olduğu belirlendi. Kadının cesedi olay yeri inceleme ekibi tarafından incelendi.

Sahilde kadın cesedi bulundu

Haberin Devamı

Bedeninde kesici veya delici bir yaraya rastlanmayan kadının cesedi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadın Cesedi#Adli Tıp Kurumu#Yıldız Aksünger

BAKMADAN GEÇME!