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Sahil Güvenlik'ten Yunan karasularında batan göçmen botuna ilişkin açıklama: İddialar asılsızdır

#Sahil Güvenlik Komutanlığı#Göçmen Botu#Yunanistan
Sahil Güvenlikten Yunan karasularında batan göçmen botuna ilişkin açıklama: İddialar asılsızdır

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sakız Adası güneyindeki Yunanistan karasularında batan göçmen botunda, 4 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesi ve 1 düzensiz göçmenin kaybolmasıyla ilgili, Yunan medyasında yer alan Türkiye'nin sorumlu tutulduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunan haber sitelerinde ve sosyal medyasında, 26 Ekim 2021 tarihinde Sakız Adası güneyinde Yunanistan karasularında batan göçmen botunda, 4 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesi ve 1 düzensiz göçmenin kaybolması ile sonuçlanan olaya ilişkin Yunanistan makamları tarafından Türk makamlarının sorumlu gösterildiği asılsız iddialar yer almıştır. 26 Ekim 2021 tarihinde yaşanan bahse konu olaya ilişkin olarak; Saat 08.19'da Sakız Adası güneyinde bir düzensiz göçmen botunun battığı yönündeki ihbarın alınmasına müteakip bölgeye en yakın konumdaki Sahil Güvenlik botu derhal olay mahalline sevk edilmiş ve olayın Yunanistan karasularında gerçekleştiği, Yunanistan makamlarının arama kurtarma faaliyeti icra ettiği görülmüştür. Düzensiz göçmenlerin hava, deniz şartları sebebiyle uluslararası sulara sürüklenme ihtimaline karşı göçmen botunun battığı mevkiye yakın uluslararası sularda Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından da arama kurtarma faaliyeti başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. 

26 ve 27 Ekim 2021 tarihlerinde bölgede 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 2 Sahil Güvenlik botu ile icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı kaydedilen açıklamada, "Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla gerek ulusal gerek uluslararası hukuk kuralları kapsamında üzerine düşen görevleri 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürmektedir. Türk güvenlik güçleri tarafından gösterilen çabalar sonucu 2021 yılında Ege adalarına geçen göçmen sayısında ve yaşanan ölümlerde büyük bir azalış olmuştur. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ve güvenlik güçleri tarafından gösterilen onca çabaya rağmen Yunanistan unsurlarının Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri geri ittikleri, yaşanan bu geri itmelerin çoğunda düzensiz göçmenlerin insanlık dışı muamelelere maruz kaldıkları, değerli eşyalarının alındığı, darp edildikleri, ellerinin kelepçelendiği, denize son derece elverişsiz can sallarına bindirilerek Türk karasularına sürüklenmeye terk edildikleri ve hatta can yeleksiz olarak doğrudan denize atıldıkları birçok olay yaşanmış, göçmen ifadelerine de yansıyan bu olaylar defalarca uluslararası basın kuruluşları tarafından da kayıt altına alınarak tüm dünya basınında geniş yer bulmuştur" denildi. 

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Açıklamada ayrıca, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın insan haklarına ve hukuka saygılı şekilde denizde ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya 7 gün 24 saat hazır olduğu vurgulandı.

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#Sahil Güvenlik Komutanlığı#Göçmen Botu#Yunanistan

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