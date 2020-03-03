Sahil güvenlik yardım isteyen 196 göçmeni kurtardı

Kuzey Ege Denizi'nde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu ve Babakale açıklarında Yunanistan'a geçmeye çalışırken olumsuz hava şartları nedeniyle zor durumda kalan göçmenlerin yardım talebi üzerine harekete geçti. Sahil güvenlik ekipleri, son 3 günde 105'i Afganistan, 36'sı Suriye, 20'si Senegal ve 35'i Kongo uyruklu olmak üzere 196 kaçak göçmeni, yardım talepleri üzerine kurtardı. Göçmenler, sahil güvenliğe ait botlarla Küçükkuyu beldesindeki karakola getirildi.