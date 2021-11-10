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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan görüntülü yanıt! Yunanistan'a sert tepki

#Sahil Güvenlik Komutanlığı#Yunanistan#Düzensiz Göçmen

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan'ın, düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun Türk Sahil Güvenlik botları eşliğinde Yunan kara sularına girdiği ve Yunan Sahil Güvenlik unsurlarını taciz ettiği yönündeki iddialarını, yayınladığı görüntülerle yalanladı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Yunanistan. Suçluluk psikolojisiyle yaptıklarını, yine Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışmış ve Türkiye'ye 'korsan devlet' suçlamasında bulunmuş. Lütfen, aynada gördüklerinizi Türkiye'ye yakıştırmaktan vazgeçin" mesajını paylaştı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası ile Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamalarla, çok sayıda düzensiz göçmeni taşıyan lastik bir botun Türk Sahil Güvenlik botları eşliğinde Yunan kara sularına girdiği, Türk Sahil Güvenlik botlarının Yunan Sahil Güvenlik unsurlarını taciz ettiği yönündeki iddiaların asılsız olduğu belirtildi.

Dün yaşandığı öne sürülen bahse konu olaya ilişkin olarak, saat 09.00'da İzmir Dikili açıklarında Yunanistan kara sularında bir düzensiz göçmen botunun olduğu ve bu botun Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından dalga yaratarak sürmek suretiyle Türk kara sularına geri itilmeye çalışıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları, kendilerine yapılan tüm telsiz çağrılarına rağmen bahse konu düzensiz göçmenleri kurtarmak yerine Türk kara sularına geri itmiş, lastik bot içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarılmıştır. Yunanistan unsurlarının, düzensiz göçmenleri geri itmek maksadıyla yaptığı manevralar esnasında Türk kara sularını ihlal etmeleri, Türk Sahil Güvenlik unsurlarının yaptığı manevralarla engellenmiştir."

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Sahil Güvenlik Komutanlığından görüntülü yanıt Yunanistana sert tepki

"SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVLERİ ARALIKSIZ SÜRDÜRMEKTEDİR"

Açıklamada, Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından resmi internet sitesinde olaya ilişkin iddia edilen bilgilerle birlikte yayınlanan fotoğrafın daha önce 2 Nisan'da da kullanıldığı ve gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

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Söz konusu olaya ilişkin görüntülerin de yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla gerek ulusal gerek uluslararası hukuk kuralları kapsamında üzerine düşen görevleri 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürmektedir. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gösterilen tüm çabalara rağmen Yunanistan unsurlarının, Ege Denizi'nde düzensiz göçmenleri geri ittikleri, yaşanan bu geri itmelerin çoğunda düzensiz göçmenlerin insanlık dışı muamelelere maruz kaldıkları, değerli eşyalarının alındığı, darbedildikleri, ellerinin kelepçelendiği, denize son derece elverişsiz can sallarına bindirilerek Türk kara sularına sürüklenmeye terk edildikleri ve hatta can yeleksiz olarak doğrudan denize atıldıkları birçok olay yaşanmış, göçmen ifadelerine de yansıyan bu olaylar defalarca uluslararası basın kuruluşları tarafından da kayıt altına alınarak tüm dünya basınında geniş yer bulmuştur."

ÇATAKLI'DAN AÇIKLAMA

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da olaya ilişkin Twitter'dan şu paylaşımda bulundu:

"Yunanistan. Suçluluk psikolojisiyle yaptıklarını, yine Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışmış ve Türkiye'ye 'korsan devlet' suçlamasında bulunmuş. Lütfen, aynada gördüklerinizi Türkiye'ye yakıştırmaktan vazgeçin."

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#Sahil Güvenlik Komutanlığı#Yunanistan#Düzensiz Göçmen

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