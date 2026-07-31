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Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak

Güncelleme Tarihi:

#Sahil Güvenlik Komutanlığı#Uzman Erbaş#Uzman Erbaş Alımı
Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2026 04:22

Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu.

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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 3-12 Ağustos'ta "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.

Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek, en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmemiş (1 Ocak 1999 ve daha sonra doğmuş olanlar), askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları gerekiyor.

Başvuruyla ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna "www.sg.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

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#Sahil Güvenlik Komutanlığı#Uzman Erbaş#Uzman Erbaş Alımı

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