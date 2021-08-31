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Gündem
Ferhat EKİNCİ/ANKARA,(DHA)
Haber Giriş: 31.08.2021 - 07:57 | Son Güncelleme:

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na atama kararları

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Sahil Güvenlik Komutanlığı'na atama kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup SG Albay Altay Çoğal, 15 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.

Kararla birlikte, 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Tuğamiral Ahmet Kendir Tümamiral olurken, SG Albay Serkan Tezel ve SG Albay Tayfun Paşaoğlu Tuğamiral rütbesine yükseltildi. Böylelikle Tümamiral Kendir, Tuğamiral Tezel ve Paşaoğlu'nun görevlerinde de değişiklik yapıldı.

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