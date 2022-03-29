Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sahil Güvenlik Komutanlığı sürekli işçi alımı yapacak... Sahil Güvenlik Komutanlığı sürekli işçi alımı başvuru şartları

#Sahil Güvenlik Komutanlığı#Sahil Güvenlik Komutanlığı İşçi Alımı#Sahil Güvenlik Komutanlığı İşçi Alımı Başvuru Şartları
Sahil Güvenlik Komutanlığı sürekli işçi alımı yapacak... Sahil Güvenlik Komutanlığı sürekli işçi alımı başvuru şartları

Sahil Güvenlik Komutanlığı sürekli işçi alımı yapacak. Yayınlanan ilana göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı sürekli işçi alımı başvuruları 04 - 08 Nisan 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri ve İlçe Hizmet Merkezleri veya. internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapılacak. İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı sürekli işçi alımı başvuru şartları...

Haberin Devamı

Sahil Güvenlik Komutanlığı İşkur üzerinden yayımladığı ilanla 35 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 04 - 08 Nisan 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri ve İlçe Hizmet Merkezleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapılacaktır.

KURA ÇEKİMİ HAKKINDA

Kura çekimi Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlığı (Sahil Güvenlik Ege Deniz Onarım Destek Komutanlı Turan Mah.1649 Sk.No:1 Bayraklı/İZMİR) adresinde 18 Nisan 2022 tarihinde
saat 10.00’da noter huzurunda yapılacak olup, kura neticesinde belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazana Adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinden
www.sg.gov.tr yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

Haberin Devamı

Sahil Güvenlik Komutanlığı sürekli işçi alımı başvuru şartları

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, 36 yaşından gün almamış olmak.

İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibarı ile mezun olmuş olmak veya ustalık belgesine sahip olmak.

Affa Uğramış olsa bile Devletin Güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklma veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya guruplara ya da terör örgütlere üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Kurumsal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırılmamış, bu örgütlerin
propagandasını yapmamış olmak.

Haberin Devamı

Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak)
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sahil Güvenlik Komutanlığı#Sahil Güvenlik Komutanlığı İşçi Alımı#Sahil Güvenlik Komutanlığı İşçi Alımı Başvuru Şartları

BAKMADAN GEÇME!

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma! ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

#Plastik
Önce tokatladı, sonra ağladı Will Smith bunu neden yaptı Cevabı biyografisinde saklı...

Önce tokatladı, sonra ağladı! Will Smith bunu neden yaptı? Cevabı biyografisinde saklı...

#Will Smith
Will Smithin tokadı... Türk komedyenler ne diyor Komik değil ama...

Will Smith'in tokadı... Türk komedyenler ne diyor? 'Komik değil ama...'

#Oscar

BAKMADAN GEÇME!

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

Geri dönüşüme giren plastiklerle ilgili bilim dünyasını şoke eden araştırma! ‘Zehirli bir kokteyl içiyoruz’

#Plastik
Önce tokatladı, sonra ağladı Will Smith bunu neden yaptı Cevabı biyografisinde saklı...

Önce tokatladı, sonra ağladı! Will Smith bunu neden yaptı? Cevabı biyografisinde saklı...

#Will Smith
Will Smithin tokadı... Türk komedyenler ne diyor Komik değil ama...

Will Smith'in tokadı... Türk komedyenler ne diyor? 'Komik değil ama...'

#Oscar