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DHA
Haber Giriş: 06.08.2021 - 16:11 | Son Güncelleme:

Sahil Güvenlik Komutanlığı 8 bin 326 kişiyi tahliye etti

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Sahil Güvenlik Komutanlığı 8 bin 326 kişiyi tahliye etti

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 7 günde 8 bin 326 kişiyi yangın bölgelerinden alarak güvenli bölgelere tahliye etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bazı illerde çıkan orman yangınları ile mücadele çalışmalarına 520 personel, 1 korvet, 26 botu, 3 arama kurtarma timi, 1 helikopter ile destek veriyor. Denizlerin emniyet ve güvenliğinden sorumlu tek genel kolluk kuvveti Sahil Güvenlik Komutanlığı, yangın nedeniyle yerleşim bölgelerindeki vatandaşların tahliyelerini gerçekleştiriyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 8 bin 326 kişiyi tahliye etti
Muğla Milas'ta bulunan Kemerköy Termik Santraline sıçrayan yangın nedeniyle santral çalışanları ve bölgedeki vatandaşlar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çıkarma gemileri ve botlar ile yapılan yoğun çaba sonucu tahliye edildi. Sahil güvenlik personeli kendi gerçekleştirdiği tahliyelerin yanı sıra bölgede bulunan balıkçı ve tur tekneleri ile tahliyelerin gerçekleştirilmesini de koordine ediyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 8 bin 326 kişiyi tahliye etti
Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlarla koordineler aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda Sahil Güvenlik Komutanlığı, 7 günde 8 bin 326 kişiyi yangın bölgelerinden alarak denizden güvenli bölgelere tahliye etti. Tahliye çalışmalarında 28 adet farklı türde hayvan da yangın bölgelerinden tahliye edildi.

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